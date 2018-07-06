АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

«Бикини-перевертыши» стали главным трендом этого лета

«Бикини-перевертыши» или «бикини наоборот» продолжают покорять мир.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года социальные сети взорвали фотографии эффектной стройной девушки Валентины Фрадеград. Дело в том, что красавица нашла более чем креативный способ ношения верхней части купальника, который к тому же делает грудь более привлекательной.

«Бикини-перевертыши» стали главным трендом этого лета

По словам Валентины, ей захотелось придумать способ, которым можно будет интересно завязывать бикини, чтобы они не только не спадали с груди, но и смотрелись невероятно эффектно и круто.

Вероятней всего, что идея Валентины настолько понравилась многим девушкам, что в текущем году «бикини-перевертыши» являются трендом лета.

На данный момент этот способ уже получил несколько названий: «бикини наоборот», «бикини-перевертыши» или «up side down bikini».

Интересно, что Валентина Фрадеград уже даже завела отдельную страничку в социальной сети Инстаграм, куда она публикует видео с правильно техникой завязывания верхней части купальника, а также фотографии девушек, которые отдали предпочтение ее способу ношения бикини.

«Бикини-перевертыши» стали главным трендом этого лета

К слову, о Валентине известно очень мало. Родилась красавица в небольшом городке в итальянском регионе Лобмардия – Бергамо. Ранее Фрадеград занималась ведением блогов, однако чуть позже поняла, что только с помощью социальной сети Инстаграм она сможет хорошенечко подзаработать, ведь именно в ней обитает настоящая аудитория.

Также Валентина неоднократно появлялась в рекламных кампаниях «Nike» и уже даже успела засветиться в видеоклипе одного очень известного в Италии исполнителя. Как бы то ни было, но больший доход девушке приносят ее сексуальные фотографии в ярких и эффектных купальниках.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница «Дома-2» Александра Харитонова
Переработки повышают риск женщин заболеть диабетом
«Бикини-перевертыши» стали главным трендом этого
Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина
Экс-участнице «Дом-2» угрожают в связи со смертью
Муж Ксении Бородиной считает, что «кавказцы тоже
Хейтеры уверены, что Ольга Бузова «подсела» на
Европарламент перенес рассмотрение законопроекта
Дарья Друзяк вылила кофе на голову новичку Ивану
Ольга Бузова анонсировала новый трек, который
Экс-участник «Дома-2» Арай Чобанян возвращается
В генах плоских червей хранится секрет долголетия
В Минздраве спрогнозировали продолжительность
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников
Краб отомстил поедавшей его китаянке
Зрители «Дома-2» уверены, что Марина Африкантова
Сейшельская площадка «Дома-2» на время будет
США опубликовали рассекречены записи проведения
Ученые прогнозируют необратимую катастрофу
Психологи назвали причины повышенной усталости в
Подруга покойной экс-участницы «Дом-2» обвинила в
Ученые определили причины лучшей устойчивости
Анастасия Волочкова и Рустам Солнцев помирились
Анастасия Квитко выложила в сеть полуголые снимки
Зрители «Дома-2» уверены, что из-за провала Ольги
Экс-участницу «Дом-2» похоронят в Зеленограде
Ученые смогли обнаружить гены одиночества
Новости «Дома-2»: Дмитрий и Ольга Рапунцели
Екатерина Варнава поразила фанатов снимком в
Хейтеры считают, что Дмитрий Дмитренко
Просмотреть все новости