«Бикини-перевертыши» стали главным трендом этого лета

Стоит напомнить, что осенью прошлого года социальные сети взорвали фотографии эффектной стройной девушки Валентины Фрадеград. Дело в том, что красавица нашла более чем креативный способ ношения верхней части купальника, который к тому же делает грудь более привлекательной.По словам Валентины, ей захотелось придумать способ, которым можно будет интересно завязывать бикини, чтобы они не только не спадали с груди, но и смотрелись невероятно эффектно и круто.Вероятней всего, что идея Валентины настолько понравилась многим девушкам, что в текущем году «бикини-перевертыши» являются трендом лета.На данный момент этот способ уже получил несколько названий: «бикини наоборот», «бикини-перевертыши» или «up side down bikini».Интересно, что Валентина Фрадеград уже даже завела отдельную страничку в социальной сети Инстаграм, куда она публикует видео с правильно техникой завязывания верхней части купальника, а также фотографии девушек, которые отдали предпочтение ее способу ношения бикини.К слову, о Валентине известно очень мало. Родилась красавица в небольшом городке в итальянском регионе Лобмардия – Бергамо. Ранее Фрадеград занималась ведением блогов, однако чуть позже поняла, что только с помощью социальной сети Инстаграм она сможет хорошенечко подзаработать, ведь именно в ней обитает настоящая аудитория.Также Валентина неоднократно появлялась в рекламных кампаниях «Nike» и уже даже успела засветиться в видеоклипе одного очень известного в Италии исполнителя. Как бы то ни было, но больший доход девушке приносят ее сексуальные фотографии в ярких и эффектных купальниках.