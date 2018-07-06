Муж Ксении Бородиной считает, что «кавказцы тоже люди»

В своем очередном посте в Instagram Курбан решил развить тему межнациональных браков, в частности кавказцев и славянок.Омаров отметил, что тема «замуж за кавказца» всегда вызывает острый интерес и считает, что кавказцы тоже люди и имеют право влюбляться, жениться, и рожать детей с женщиной, затронувшей его душу, а не по национальному признаку., - рассуждает Омаров.В комментариях фолловеры поддержали мнение Курбана ответили, что он прав на 100%. В то же время хейтеры обвинили супруга Бородиной в двойных стандартах и напомнили, что мусульманам запрещено кого-либо осуждать.