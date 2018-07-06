Муж Ксении Бородиной считает, что «кавказцы тоже люди»
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вышла в свое время замуж за осетинца Курбана Омарова и даже родила ему дочку Теону.
В своем очередном посте в Instagram Курбан решил развить тему межнациональных браков, в частности кавказцев и славянок.
Омаров отметил, что тема «замуж за кавказца» всегда вызывает острый интерес и считает, что кавказцы тоже люди и имеют право влюбляться, жениться, и рожать детей с женщиной, затронувшей его душу, а не по национальному признаку.
«Люди сближаются на основе общих взглядов, целей и стремлений. Ни национальность, не вероисповедание не делают одного лучше или достойнее другого. Выделяют только личные человеческие качества, душевные и духовные. Зрелый, разумный и ответственный человек никогда не делит людей по группам - все с карими глазами хорошие, с синими - плохие, или наоборот, он принимает, что судить можно только по поступкам отдельную личность и жить с одним, а не целым народом», - рассуждает Омаров.
В комментариях фолловеры поддержали мнение Курбана ответили, что он прав на 100%. В то же время хейтеры обвинили супруга Бородиной в двойных стандартах и напомнили, что мусульманам запрещено кого-либо осуждать.
В своем очередном посте в Instagram Курбан решил развить тему межнациональных браков, в частности кавказцев и славянок.
Омаров отметил, что тема «замуж за кавказца» всегда вызывает острый интерес и считает, что кавказцы тоже люди и имеют право влюбляться, жениться, и рожать детей с женщиной, затронувшей его душу, а не по национальному признаку.
«Люди сближаются на основе общих взглядов, целей и стремлений. Ни национальность, не вероисповедание не делают одного лучше или достойнее другого. Выделяют только личные человеческие качества, душевные и духовные. Зрелый, разумный и ответственный человек никогда не делит людей по группам - все с карими глазами хорошие, с синими - плохие, или наоборот, он принимает, что судить можно только по поступкам отдельную личность и жить с одним, а не целым народом», - рассуждает Омаров.
В комментариях фолловеры поддержали мнение Курбана ответили, что он прав на 100%. В то же время хейтеры обвинили супруга Бородиной в двойных стандартах и напомнили, что мусульманам запрещено кого-либо осуждать.