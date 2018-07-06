Ученые узнали про настоящую историю сибирских корней вымерших собак индейцев

Как предполагалось ранее, прибывшими с территории Сибири ориентировочно 18 тысяч лет назад, предками аборигенов Америки были одомашнены местные волки. Именно от них, скорее всего, и произошли виды типично «американских» пород, такие как чихуахуа, лабрадор и прочие. Для проверки данной гипотезы, исследователями под руководством Эске Виллерслевом университета Копенгагена (Дания), проанализированы останки представителей семи десятков собак, которых обнаружили при раскопках курганов первых поселенцев Америки, с последующим сравнением их с образцами ДНК современных псов.Результаты показали, что у большинства существующих в настоящее время собак США европейские корни, что полностью исключает какое либо отношение к собакам индейцев. Для генетического кода собак индейцев определено происхождение, более близкое к особям из древних азиатских пород. Это может означать только то, что животные прибыли с дикими людьми из Сибири, начавшими свои миграции на территорию Американского континента еще в каменном веке.Так же известно, что единственным свидетельством о существовании собака индейцев, является вирус заразного рака – CTVT. Он распространяется уже более десяти тысяч лет половым путем среди представителей вида собак. Как считают исследователи, исчезновение данных пород произошло из-за болезней, привезенных колонизаторами.