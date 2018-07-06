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Ученые узнали про настоящую историю сибирских корней вымерших собак индейцев

Собаки, которые служили североамериканским индейцам и вымерли в период колонизации европейцами континента, происходили от сибирских лаек. Такой вывод сделан генетиками России и США, которые опубликовали результаты открытия в журнале Science.

Как предполагалось ранее, прибывшими с территории Сибири ориентировочно 18 тысяч лет назад, предками аборигенов Америки были одомашнены местные волки. Именно от них, скорее всего, и произошли виды типично «американских» пород, такие как чихуахуа, лабрадор и прочие. Для проверки данной гипотезы, исследователями под руководством Эске Виллерслевом университета Копенгагена (Дания), проанализированы останки представителей семи десятков собак, которых обнаружили при раскопках курганов первых поселенцев Америки, с последующим сравнением их с образцами ДНК современных псов.
Ученые узнали про настоящую историю сибирских корней вымерших собак индейцев


Результаты показали, что у большинства существующих в настоящее время собак США европейские корни, что полностью исключает какое либо отношение к собакам индейцев. Для генетического кода собак индейцев определено происхождение, более близкое к особям из древних азиатских пород. Это может означать только то, что животные прибыли с дикими людьми из Сибири, начавшими свои миграции на территорию Американского континента еще в каменном веке.

Так же известно, что единственным свидетельством о существовании собака индейцев, является вирус заразного рака – CTVT. Он распространяется уже более десяти тысяч лет половым путем среди представителей вида собак. Как считают исследователи, исчезновение данных пород произошло из-за болезней, привезенных колонизаторами.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:30
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