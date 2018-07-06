В Сети появились шпионские снимки Audi A6 Allroad 2019 года

От базовой модификации Audi A6 Allroad отличается полноприводной системой и специальной защитой днища. К визуальным особенностям нового автомобиля также относятся округлые формы кузова и светодиодная оптика. К тому же новинка оснащена подвеской с функцией самовыравнивая, что обеспечит комфортную езду даже на дорожном покрытии плохого качества.Компания Audi уже демонстрировала A6 Allroad в 2017 году, но после премьеры концепта были обнаружены некоторые недостатки, из-за которых автомобиль отправили на доработку. Данная модель автомобиля построена на платформе MLB Volkswagen Group, благодаря этому у транспортного средства улучшится аэродинамика и уменьшится его масса.О том, когда Audi A6 Allroad 2019 года появится на рынке, а также о стоимости нового автомобиля, пока ничего не сообщается.