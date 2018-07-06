Хейтеры уверены, что Ольга Бузова «подсела» на антидепрессанты или что-то еще

«Я уже давно начала замечать, что с Олей что-то не то..особенно это видно на видео из ее концертов! Ужасссно просто себя ведет!», «Жалко Бузову! Этот Тарасов растоптал ее, поэтому она и спасается как может..», «И так давно было понятно, что Бузова что-то употребляет! Нереально жить в таком режиме, в котором живет в последнее время она и ничего не принимать!», - пишут в Сети.

Что именно толкнуло хейтеров на подобные мысли очень сложно сказать. Как бы то ни было, но злопыхатели продолжают ежедневно утверждать, что Бузова принимает антидепрессанты. По словам недоброжелателей, это могут быть не какие-то медицинские препараты, а даже наркотики и алкоголь.И вот несколько дней назад о странном состоянии Ольги Бузовой заговорил и бывший участник прославленной телестройки Рустам Солнцев.«Добрый Руся», как он себя называет, опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм видеоролик, в котором и заявил, что уверен в том, что поющая телеведущая на данный период времени находится в стрессе.По словам Рустама Солнцева, он не очень часто, но все-таки видит Ольгу, за которой стал замечать не совсем понятные моменты. В некоторый ситуациях шоумену даже показалось, что знаменитость пьяная или что-то другое.По мнению бывшего участника «Дома-2», принятием подобных антидепрессантов Бузова пытается заглушить ту боль, которая до сих пор так и не прошла после развода с Дмитрием Тарасовым.Нужно сказать, что высказывания Рустама Солнцева очень порадовали огромное количество недоброжелателей Ольги, ведь теперь они могут вовсю подшучивать и критиковать поющую телеведущую не только из-за отсутствия голоса, но и за проблемы с алкоголем.