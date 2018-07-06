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Ольга Бузова анонсировала новый трек, который станет хитом лета

Невзирая на то, что знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова сейчас большую часть времени находится в Италии, где проходят съемки нового ток-шоу «Замуж за Бузову», она успевает записывать новые песни.

Ольга Бузова анонсировала новый трек, который станет хитом лета

Так, например, девушка уверена, что новая композиция станет хитом лета, благодаря ее многочисленной фанатской аудитории.

Также благодаря незаурядной работоспособности ведущей «Дома-2», поклонникам Бузовой не придется ждать осени, чтобы услышать новый трек, который войдет во второй альбом теледивы.

Ольга месяц назад обмолвилась, что записала летний хит и уже скоро продемонстрирует его своим фанатам. Судя по фрагменту песни, который теледива выложила пока лишь в сторис Инстаграма, мелодия и в самом деле получилась танцевальной и с летним настроением.

Фолловеры звезды телестройки, прослушав припев, в очередной раз пришли в восторг от творения своей любимицы и авторов новой песни. Трек назвали запоминающимся, танцевальным.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:53
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