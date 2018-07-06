Ольга Бузова анонсировала новый трек, который станет хитом лета

Так, например, девушка уверена, что новая композиция станет хитом лета, благодаря ее многочисленной фанатской аудитории.Также благодаря незаурядной работоспособности ведущей «Дома-2», поклонникам Бузовой не придется ждать осени, чтобы услышать новый трек, который войдет во второй альбом теледивы.Ольга месяц назад обмолвилась, что записала летний хит и уже скоро продемонстрирует его своим фанатам. Судя по фрагменту песни, который теледива выложила пока лишь в сторис Инстаграма, мелодия и в самом деле получилась танцевальной и с летним настроением.Фолловеры звезды телестройки, прослушав припев, в очередной раз пришли в восторг от творения своей любимицы и авторов новой песни. Трек назвали запоминающимся, танцевальным.