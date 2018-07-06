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Внедорожник версии Jeep Wrangler получит два мотора для Европы

В Европе к продажам готовят новую версию Jeep Wrangler. Внедорожник Jeep Wrangler новой генерации выйдет сначала на рынки России и Ближнего Востока.

Внедорожник версии Jeep Wrangler получит два мотора для Европы


Заказ на авто для РФ откроют в июне этого года. Для американской версии Jeep Wrangler предусматривается два типа кузова, две трансмиссии, два мотора. Модель в Европе появится в сентябре. Европейский Jeep Wrangler оснащается турбированным бензиновым twin scroll 2.0 на 272 л.с., с 8-АКПП, а также дизельной установкой 2.2 на 200 л.с. с 8-АКПП. Первая силовая установка комплектуется полным приводом. Второй мотор комплектуется задним приводом (Sport и Sahara комплектации). Внедорожник в версии Rubicon имеет полный привод Rock-Trac.

Новый Jeep Wrangler предусматривает несколько разных крыш. Здесь имеет место тканевой верх с эффективным электрическим приводом. Внедорожник в качестве опции оснащается головными LED-осветителями. А вот кузов автомобиля доступен в 10 цветовых решениях.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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