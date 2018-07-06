Mercedes-Benz показан салон нового GLE

Авто вместо обычной приборной панели оснастят двумя дисплеями. Один экран отвели под показатели авто, второй - для информационно-развлекательного комплекса. Mercedes-Benz GLE следующей генерации получит систему мультимедиа User Experience. Она наделена искусственным интеллектом, самообучающимся сложным голосовым командам. Для новой версии Mercedes-Benz GLE взяли платформу MHA. За счет шасси заметно снизят вес вседорожника.Архитектура позволит оснащать авто бензиновыми/дизельными 4/6-цилиндровыми агрегатами и гибридной установкой. Новая версия должна получить AMG-версию с турбодвигателем V8 4.0 на 600 л.с. Сейчас в РФ предлагают актуальную версию Mercedes-Benz GLE от 4,69 млн руб. В России кроссовер доступен в двух комплектациях.