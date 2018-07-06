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Mercedes-Benz показан салон нового GLE

Немцами показана концепция интерьера кроссовера версии Mercedes-Benz GLE следующего поколения. Для авто основой послужит платформа MHA. Модель дебютирует в рамках парижского мотор-шоу. Авто выступит конкурентом кросс-купе BMW X6.

Mercedes-Benz показан салон нового GLE


Авто вместо обычной приборной панели оснастят двумя дисплеями. Один экран отвели под показатели авто, второй - для информационно-развлекательного комплекса. Mercedes-Benz GLE следующей генерации получит систему мультимедиа User Experience. Она наделена искусственным интеллектом, самообучающимся сложным голосовым командам. Для новой версии Mercedes-Benz GLE взяли платформу MHA. За счет шасси заметно снизят вес вседорожника.

Архитектура позволит оснащать авто бензиновыми/дизельными 4/6-цилиндровыми агрегатами и гибридной установкой. Новая версия должна получить AMG-версию с турбодвигателем V8 4.0 на 600 л.с. Сейчас в РФ предлагают актуальную версию Mercedes-Benz GLE от 4,69 млн руб. В России кроссовер доступен в двух комплектациях.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:15
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