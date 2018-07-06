Экс-участник «Дома-2» Арай Чобанян возвращается на проект

«Понятно же, что Арая возвращают на «Дом-2» для того, чтобы он вносил раздор в пару Шевы и Шароварова. Александра Черно и семейство Рапунцелей явно уже поднадоели зрителям.. Пора выводить на арену цирка «легенду» Сейшельских островов!», - заявляют зрители «Дома-2».

Почти что каждый день телеведущие скандально-известного реалити-шоу убеждают зрителей в том, что экс-домовцы могут снова вернуться в Периметр, но только после того, как за них проголосуют в приложении «THT-club». Конечно же, что мало кто верит во все это, ведь на шоу уже давно любят нарушать правила и возвращать в проект в прошлом рейтинговых участников.А это значит, что Виталий Малышев и Алиана Гобозова просто покорно ждут, когда же придет их время, так как прекрасно понимают, что со дня на день продюсеры «Дома-2» их позовут.Несколько дней назад бывший участник «Дома-2» Саймон Марданшин признался в том, что скоро в Периметре снова появится Арай Чобанян. Нужно сказать, что сначала преданные поклонники молодого человека восприняли его слова как шутку и даже хитрый ход, которым он пытается привлечь к своей персоне внимание, так как популярность Саймона в социальных сетях продолжает стремительно падать.Тем не менее, на днях в Сети появилась информация, которая свидетельствует о том, что слова Марданшина на самом деле являются правдивыми. На данный момент некоторые телезрители даже начали выдвигать свои предположения, почему же Арай возвращается на «Дом-2».Некоторые поклонники телепроекта уверены, что руководство реалити запланировало, чтобы Арай, вернувшись в Периметр, заявив, что его любовь настолько сильна к Александре Шеве, что он попросту не может спокойно смотреть на отношения своей возлюбленной с Виктором Шароваровым.