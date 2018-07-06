На Камчатке произошло второе за несколько часов землетрясение

Сейсмостанция «Петропавловск» зарегистрировала толчки а акватории Тихого океана на глубине 110 км. Эпицентр землетрясения находится в 21 км от береговой линии и в 91 км от Петропавловска-Камчатского. Несмотря на относительно небольшие показатели интенсивности землетрясения, жители Камчатки ощутили подземные толчки до 2 баллов. Ситуация находится под контролем: налажены контакты со всеми необходимыми службами.Как сообщает агентство «Интерфакс», жертв и разрушений не зафиксировано.