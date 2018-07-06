На Камчатке произошло второе за несколько часов землетрясение
Как сообщается на сайте Городского управления МЧС по региону, на Курильских островах у берегов Камчатки произошло второе за последние несколько часов землетрясение магнитудой 3,6. Ранее сообщалось о первом сейсмособытии с магнитудой 5,7.
Сейсмостанция «Петропавловск» зарегистрировала толчки а акватории Тихого океана на глубине 110 км. Эпицентр землетрясения находится в 21 км от береговой линии и в 91 км от Петропавловска-Камчатского. Несмотря на относительно небольшие показатели интенсивности землетрясения, жители Камчатки ощутили подземные толчки до 2 баллов. Ситуация находится под контролем: налажены контакты со всеми необходимыми службами.
Как сообщает агентство «Интерфакс», жертв и разрушений не зафиксировано.
Сейсмостанция «Петропавловск» зарегистрировала толчки а акватории Тихого океана на глубине 110 км. Эпицентр землетрясения находится в 21 км от береговой линии и в 91 км от Петропавловска-Камчатского. Несмотря на относительно небольшие показатели интенсивности землетрясения, жители Камчатки ощутили подземные толчки до 2 баллов. Ситуация находится под контролем: налажены контакты со всеми необходимыми службами.
Как сообщает агентство «Интерфакс», жертв и разрушений не зафиксировано.
Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 14:45