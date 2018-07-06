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«Умная футболка» проконтролирует и вовремя предупредит болезни сердца

Ученые Китая создали модель высокотехнологичной футболки Smart Vest. Способности данной «умной» разработки одежды, позволяют контролировать и следить за показателями частоты сердечных сокращений, причем происходит все в условиях реального времени, с последующим предупреждением в случае обнаружения проблем.

У футболки привычный вид, напоминающий обычную жилетку, только в ней скрыт целый комплекс беспроводных датчиков, электродов и гибких монтажных плат, способных фиксировать показатели изменений в режиме электрокардиограммы. Так же ведется учет показателей ритма дыхания ритма и уровеня кровяного давления.
«Умная футболка» проконтролирует и вовремя предупредит болезни сердца


Кроме этого, умеет Smart Vest высчитать время средней продолжительности сна человека. Ко всему прочему, слежение за самочувствием обладателя «умной» футболки, возможно посредством мобильного приложения. А так как все данные загружаются ИИ в облачное хранилище, контроль возможен в режиме реального времени.

Как рассказали создатели Smart Vest, возможности современной медицины позволяют предсказывать сердечные приступы за 8 часов до возможной остановки сердца, а с помощью круглосуточного мониторинга и онлайн-диагностики, в случае использования «умной» футболки, все угрозы для сердца можно вычислить заранее и вовремя получить лечение.

Согласно статистики ВОЗ, заболевания сердца являются причиной смерти 30% населения в мире, что представляет разработку Smart Vest, как крайне полезную и необходимую для человечества.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:30
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