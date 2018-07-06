В Германии ученые придумали, как добывать газ из сточных вод и навоза

По словам представителей фирмы, для добычи газа достаточно залить в реактор 15 литров сточных вод или загрузить 15 килограммов навоза. Сбор экологически чистого газа осуществляется с помощью специального мешка под названием (B)pack, похожего на большую подушку.Мешок достаточно удобен для переноски, вес его составляет около четырех килограмм. Заполненный газом мешок обеспечивает четырехчасовую работу газовой горелки.Разработчики технологии отмечают, что данный способ добычи газа может существенно облегчить жизнь людям, проживающим в регионах, где отсутствуют традиционные источники энергии. Несколько экспериментальных реакторов были установлены в Эфиопии, Руанде, Малави, Индии и Конго, где существует множество изолированных деревень.