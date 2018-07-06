АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

В центре Москвы обокрали певца Сергея Пенкина

Певца Сергея Пенкина обокрали прямо в центре Москвы, пока он прилёг вздремнуть в нетрезвом состоянии. Накануне певец подал в полицию заявление об ограблении.

В центре Москвы обокрали певца Сергея Пенкина


Сергей Пенкин будучи в нетрезвом состоянии присел отдохнуть на лавочке на Кузнецком мосту и уснул. Неизвестные заприметили нетрезвого мужчину и решили воспользоваться ситуацией. После того как певец проснулся, он понял, что его ограбили, оценив ущерб своего безответственного поведения, артист написал заявление в полицию.

Как оказалось, у Пенкина украли наручные часы, золотую цепочку с иконой и крестиком, кольцо, мобильный телефон iPhone X и деньги в сумме 30 000 рублей. Данный случай в правоохранительных органах назвали: «сон на миллион».

Сергей Пенкин не в первый раз страдает от воров. В 2001 году певцу разбили бровь, поставили на колени и вынудили сказать, где он хранит свои драгоценности и деньги. Тогда он возвращался с гастролей и его ограбили, забрав 15 000 долларов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Насти Задорожной завертелся новый роман
На Камчатке произошло второе за несколько часов
«Съесть столько на завтрак может не каждый!»:
«Умная футболка» проконтролирует и вовремя
В Германии ученые придумали, как добывать газ из
Зрители «Дома-2» уверены, что Ирину Пинчук
Саша Черно переживает, что скоро сойдет с ума
Спасатели озвучили новую угрозу для спасения
OFD.RU проинформировал о начале работы службы
В центре Москвы обокрали певца Сергея Пенкина
Лицо Ольги Бузовой сравнили с манекеном
В тайской пещере погиб дайвер из морских котиков
Удивительный треугольник замечен в небе над
Экс-участница «Дома-2» Александра Харитонова
Переработки повышают риск женщин заболеть диабетом
«Бикини-перевертыши» стали главным трендом этого
Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина
Экс-участнице «Дом-2» угрожают в связи со смертью
Муж Ксении Бородиной считает, что «кавказцы тоже
Хейтеры уверены, что Ольга Бузова «подсела» на
Европарламент перенес рассмотрение законопроекта
Дарья Друзяк вылила кофе на голову новичку Ивану
Ольга Бузова анонсировала новый трек, который
Экс-участник «Дома-2» Арай Чобанян возвращается
В генах плоских червей хранится секрет долголетия
В Минздраве спрогнозировали продолжительность
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников
Краб отомстил поедавшей его китаянке
Зрители «Дома-2» уверены, что Марина Африкантова
Сейшельская площадка «Дома-2» на время будет
Просмотреть все новости