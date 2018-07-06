В центре Москвы обокрали певца Сергея Пенкина

Сергей Пенкин будучи в нетрезвом состоянии присел отдохнуть на лавочке на Кузнецком мосту и уснул. Неизвестные заприметили нетрезвого мужчину и решили воспользоваться ситуацией. После того как певец проснулся, он понял, что его ограбили, оценив ущерб своего безответственного поведения, артист написал заявление в полицию.Как оказалось, у Пенкина украли наручные часы, золотую цепочку с иконой и крестиком, кольцо, мобильный телефон iPhone X и деньги в сумме 30 000 рублей. Данный случай в правоохранительных органах назвали: «сон на миллион».Сергей Пенкин не в первый раз страдает от воров. В 2001 году певцу разбили бровь, поставили на колени и вынудили сказать, где он хранит свои драгоценности и деньги. Тогда он возвращался с гастролей и его ограбили, забрав 15 000 долларов.