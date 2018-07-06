Удивительный треугольник замечен в небе над Мичиганом

Треугольник представлял из себя пирамиду, и наблюдатели тут же принялись сочинять версии о его появлении: одна загадочнее другой. Часть очевидцев приписала фигуру к проискам инопланетян и их намерениям вторгнуться на нашу планету, некоторые, более реалистично настроенные, высказали мнение о том, что это результат геоинженерии (воздействие на климат искусственным путем). Ну и проявились сторонники теории о том, что мы все живем в «Матрице», и сбои в ней дают нам такие картины.Во что бы ни верили наблюдавшие таинственный треугольник, все хотели заснять на видео необычное явление, чтобы поделиться им в Сети.