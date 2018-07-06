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Удивительный треугольник замечен в небе над Мичиганом

В начале июля жители города Тейлор (штат Мичиган) наблюдали странную и интересную картину: удивительный треугольник правильной формы был замечен в облаках над их головами.


Удивительный треугольник замечен в небе над Мичиганом


Треугольник представлял из себя пирамиду, и наблюдатели тут же принялись сочинять версии о его появлении: одна загадочнее другой. Часть очевидцев приписала фигуру к проискам инопланетян и их намерениям вторгнуться на нашу планету, некоторые, более реалистично настроенные, высказали мнение о том, что это результат геоинженерии (воздействие на климат искусственным путем). Ну и проявились сторонники теории о том, что мы все живем в «Матрице», и сбои в ней дают нам такие картины.

Во что бы ни верили наблюдавшие таинственный треугольник, все хотели заснять на видео необычное явление, чтобы поделиться им в Сети.
 
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Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 13:45
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