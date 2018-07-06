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Переработки повышают риск женщин заболеть диабетом

Группа канадских ученых из Торонто в результате исследований пришла к выводу, что риск заболеть диабетом у женщин повышают переработки. На мужчин такая закономерность не распространяется.

Переработки повышают риск женщин заболеть диабетом


На протяжении двенадцати лет с 2003 по 2015 год проводились эксперименты с 7 тысячами человек. Все они были разбиты на три группы: с рабочей неделей 15-34 часа, 35-40 часов и 41-44 часа. При этом учитывались такие факторы. Как семейное положение, наличие детей, индекс массы тела, образ жизни и характер работы – активный или сидячий. В результате удалось установить, что диабетом 2-го типа заболел каждый десятый. В основном, это люди с излишней массой тела. Но самое главное, именно у женщин наблюдался рост заболеваемости диабетом на 63% при рабочей неделе свыше 45 часов.

Пока нет конкретного объяснения данного факта, но ученые предполагают, что у женщин, кроме рабочих, есть еще и домашние нагрузки, которые в совокупности с производственными понижают сопротивляемость женского организма стрессам и усталости, что в итоге и приводит к диабету.
 
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Наука
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 13:30
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