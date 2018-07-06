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Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина оказалась в больнице из-за стресса

Дарья Клюкина, победившая в шоу «Холостяк», из-за стресса оказалась в больнице. В связи с личными переживаниями девушка оказалась на грани нервного срыва и решила пройти необходимые обследования, чтобы её состояние здоровья не ухудшилось.

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина оказалась в больнице из-за стресса


На своей станице в Instagram Дарья Клюкова сообщила о том, что ей необходимо пройти лечение в больнице, так как в последнее время она постоянно находится в стрессе. Также она рассказала своим подписчикам о своём состоянии и отметила, что ничего нет важнее здоровья, которое нужно беречь. Никто не знает, чем может обернуться стресс и нервный срыв.

За короткий промежуток времени пост Дарьи оценило большое количество поклонников. В комментариях подписчики начали переживать за самочувствие девушки и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Сейчас Дарья Клюкова чувствует себя хорошо, девушка даже готова лететь в Сочи на футбольный матч между сборными России и Хорватии.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:15
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