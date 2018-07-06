Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина оказалась в больнице из-за стресса
Дарья Клюкина, победившая в шоу «Холостяк», из-за стресса оказалась в больнице. В связи с личными переживаниями девушка оказалась на грани нервного срыва и решила пройти необходимые обследования, чтобы её состояние здоровья не ухудшилось.
На своей станице в Instagram Дарья Клюкова сообщила о том, что ей необходимо пройти лечение в больнице, так как в последнее время она постоянно находится в стрессе. Также она рассказала своим подписчикам о своём состоянии и отметила, что ничего нет важнее здоровья, которое нужно беречь. Никто не знает, чем может обернуться стресс и нервный срыв.
За короткий промежуток времени пост Дарьи оценило большое количество поклонников. В комментариях подписчики начали переживать за самочувствие девушки и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Сейчас Дарья Клюкова чувствует себя хорошо, девушка даже готова лететь в Сочи на футбольный матч между сборными России и Хорватии.