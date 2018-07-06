Европарламент перенес рассмотрение законопроекта об авторских правах в сети

Директива была предложена Еврокомиссий два года назад. Она же была одобрена законодательным Комитетом Европарламента. Перед ее рассмотрением Европейским парламентам, в знак протеста выступили представители сетевой версии онлайн-энциклопедии Wikipedia из Испании, Италия, Польши, Эстонии и Латвии, которые приостановили свою работу.Здесь упоминаются статьи 11 и 13, по теме регламента об авторском праве. В случае принятия изменений, при размещении ссылок на содержание материалов СМИ, в условия некоммерческих платформ внесена необходимость направления запроса на разрешение у их редакторов. Помимо этого, реформой регламента предполагается, что в обязанность сайтов будет входить контроль и недопущение публикаций материалов, влекущих за собой нарушение авторских прав.