Подруга покойной экс-участницы «Дом-2» обвинила в ее смерти бывшего ухажера
О смерти бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Полины Лобановой стало известно несколько дней назад и сейчас ее близкие друзья пытаются отыскать причины ее ухода из жизни.
Известно, что 20-летняя девушка была найдена мертвой в ванной одной московской квартиры. Причиной смерти названа сердечная недостаточность, но отчего она возникла пока не установлено.
По словам бывшего ухажера Полины, накануне смерти ей стало плохо в клубе, где она отдыхала с новым бой-френдом, и тот отвез ее к себе домой. Утром парень обнаружил девушку мертвой, и по слухам смерть наступила в результате передозировки наркотиков.
Свои предположения относительно причин смерти подруги высказала еще одна экс-участница телестройки Татьяна Графова.
«Когда они отдыхали в клубе и один парень принес собой психоторопы — таблетки. Якобы они все попробовали. Поле стало плохо и тот парень повез ее к себе на квартиру. Ей было плохо. Но он даже не соизволил вызвать скорую помощь! Он позвонил 103 только когда уже Полина умерла», - рассказала журналистам Татьяна Графова.
Теперь друзья Лобановой надеются, что «парень-мажор» ответит за смерть их подруги.
Известно, что 20-летняя девушка была найдена мертвой в ванной одной московской квартиры. Причиной смерти названа сердечная недостаточность, но отчего она возникла пока не установлено.
По словам бывшего ухажера Полины, накануне смерти ей стало плохо в клубе, где она отдыхала с новым бой-френдом, и тот отвез ее к себе домой. Утром парень обнаружил девушку мертвой, и по слухам смерть наступила в результате передозировки наркотиков.
Свои предположения относительно причин смерти подруги высказала еще одна экс-участница телестройки Татьяна Графова.
«Когда они отдыхали в клубе и один парень принес собой психоторопы — таблетки. Якобы они все попробовали. Поле стало плохо и тот парень повез ее к себе на квартиру. Ей было плохо. Но он даже не соизволил вызвать скорую помощь! Он позвонил 103 только когда уже Полина умерла», - рассказала журналистам Татьяна Графова.
Теперь друзья Лобановой надеются, что «парень-мажор» ответит за смерть их подруги.