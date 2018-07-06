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Подруга покойной экс-участницы «Дом-2» обвинила в ее смерти бывшего ухажера

О смерти бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Полины Лобановой стало известно несколько дней назад и сейчас ее близкие друзья пытаются отыскать причины ее ухода из жизни.

Известно, что 20-летняя девушка была найдена мертвой в ванной одной московской квартиры. Причиной смерти названа сердечная недостаточность, но отчего она возникла пока не установлено.

Подруга покойной экс-участницы «Дом-2» обвинила в ее смерти бывшего ухажера

По словам бывшего ухажера Полины, накануне смерти ей стало плохо в клубе, где она отдыхала с новым бой-френдом, и тот отвез ее к себе домой. Утром парень обнаружил девушку мертвой, и по слухам смерть наступила в результате передозировки наркотиков.

Свои предположения относительно причин смерти подруги высказала еще одна экс-участница телестройки Татьяна Графова.

Подруга покойной экс-участницы «Дом-2» обвинила в ее смерти бывшего ухажера

«Когда они отдыхали в клубе и один парень принес собой психоторопы — таблетки. Якобы они все попробовали. Поле стало плохо и тот парень повез ее к себе на квартиру. Ей было плохо. Но он даже не соизволил вызвать скорую помощь! Он позвонил 103 только когда уже Полина умерла», - рассказала журналистам Татьяна Графова.

Теперь друзья Лобановой надеются, что «парень-мажор» ответит за смерть их подруги.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:04
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