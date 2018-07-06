Подруга покойной экс-участницы «Дом-2» обвинила в ее смерти бывшего ухажера

Известно, что 20-летняя девушка была найдена мертвой в ванной одной московской квартиры. Причиной смерти названа сердечная недостаточность, но отчего она возникла пока не установлено.По словам бывшего ухажера Полины, накануне смерти ей стало плохо в клубе, где она отдыхала с новым бой-френдом, и тот отвез ее к себе домой. Утром парень обнаружил девушку мертвой, и по слухам смерть наступила в результате передозировки наркотиков.Свои предположения относительно причин смерти подруги высказала еще одна экс-участница телестройки Татьяна Графова., - рассказала журналистам Татьяна Графова.Теперь друзья Лобановой надеются, что «парень-мажор» ответит за смерть их подруги.