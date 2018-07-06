В Минздраве спрогнозировали продолжительность жизни в 2030 году

Эти данные озвучила главный гериатр Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. По ее мнению, в настоящее время сложились благоприятные условия для увеличения продолжительности жизни, что обусловлено улучшением качества жизни. Средняя продолжительность жизни жителей России на 2018 год составляет 73,5 лет.Поскольку в обществе наблюдаются процессы замедления старения и увеличения активности пожилых людей, к 2030 году средняя продолжительность жизни мужчин составит 75,8 лет, а женщин – 83,7 года.