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В Минздраве спрогнозировали продолжительность жизни в 2030 году

РИА Новости сообщает, что в Минздраве уже спрогнозировали продолжительность жизни россиян в 2030 году: она вырастет с 73 лет до 80.

В Минздраве спрогнозировали продолжительность жизни в 2030 году


Эти данные озвучила главный гериатр Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. По ее мнению, в настоящее время сложились благоприятные условия для увеличения продолжительности жизни, что обусловлено улучшением качества жизни. Средняя продолжительность жизни жителей России на 2018 год составляет 73,5 лет.

Поскольку в обществе наблюдаются процессы замедления старения и увеличения активности пожилых людей, к 2030 году средняя продолжительность жизни мужчин составит 75,8 лет, а женщин – 83,7 года.
 
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Общество / Главные новости
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 12:30
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