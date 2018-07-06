Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников пышным декольте

В описании к опубликованной фотографии Надежда Майхер-Грановская написала название спектакля, в котором она задействована. Певицу поклонники смогут увидеть в постановке «Historia de Un Amor». Также артистка указала ссылки на аккаунты всех, кто задействован в съёмках.На фотографии Надежда Майхер-Грановская позирует, сидя на корточках в рваных джинсах, в яркой шёлковой майке и в туфлях золотого цвета. Также подписчики обратили на новую причёску звезды. За короткое время фотография набрала большое количество лайков. В комментариях певицу назвали роковой женщиной и похвалили за развитие в карьере.