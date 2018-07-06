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Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников пышным декольте

Певица Надежда Майхер-Грановская опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена на фоне красивого мужчины в лёгкой блузке. Экс-участница группы «ВИА Гра» порадовала фанатов пышным декольте.

Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников пышным декольте


В описании к опубликованной фотографии Надежда Майхер-Грановская написала название спектакля, в котором она задействована. Певицу поклонники смогут увидеть в постановке «Historia de Un Amor». Также артистка указала ссылки на аккаунты всех, кто задействован в съёмках.

На фотографии Надежда Майхер-Грановская позирует, сидя на корточках в рваных джинсах, в яркой шёлковой майке и в туфлях золотого цвета. Также подписчики обратили на новую причёску звезды. За короткое время фотография набрала большое количество лайков. В комментариях певицу назвали роковой женщиной и похвалили за развитие в карьере.

Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников пышным декольте
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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