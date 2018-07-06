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Анастасия Волочкова и Рустам Солнцев помирились после «холодной войны»

Конфликт шоумена Рустама Солнцева и танцовщицы Анастасии Волочковой длился почти год, но теперь артисты решили помириться.

Ссора Солнцева и Волочковой возникла после того как шоумен предложил балерине услуги пластического хирурга и эта информация попала в Сеть. Звезда не стремилась афишировать эту информацию, и разгорелся конфликт, длившийся почти год.

Анастасия Волочкова и Рустам Солнцев помирились после «холодной войны»

Первой мириться решила Анастасия, послав Рустаму фото, где она запечатлена лежа, укрытой пледом. Солнцев согласился на мир и даже назвал балерину красивой и милой.

Примечательно, что обычно Волочкова предпочитает публиковать снимки в купальнике и в неизменном «шпагате».

Анастасия Волочкова и Рустам Солнцев помирились после «холодной войны»

«На протяжении всего этого времени я следил за ней в Инстаграме, любовался и никогда не испытывал негатив. Когда вчера получил фотографию, был удивлен и обрадован – сказал, что она красотка! Настя действительно умеет быть красивой и милой», – поделился шоумен с журналистами.

Для себя Рустам решил, что с этого момента будет писать Волочковой оды и говорить исключительно комплименты.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:55
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