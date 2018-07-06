Анастасия Волочкова и Рустам Солнцев помирились после «холодной войны»

Ссора Солнцева и Волочковой возникла после того как шоумен предложил балерине услуги пластического хирурга и эта информация попала в Сеть. Звезда не стремилась афишировать эту информацию, и разгорелся конфликт, длившийся почти год.Первой мириться решила Анастасия, послав Рустаму фото, где она запечатлена лежа, укрытой пледом. Солнцев согласился на мир и даже назвал балерину красивой и милой.Примечательно, что обычно Волочкова предпочитает публиковать снимки в купальнике и в неизменном «шпагате»., – поделился шоумен с журналистами.Для себя Рустам решил, что с этого момента будет писать Волочковой оды и говорить исключительно комплименты.