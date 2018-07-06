Зрители «Дома-2» уверены, что из-за провала Ольги Бузовой и Ксении Бородиной в новом шоу проект на грани закрытия

«Ольга Бузова и Ксения Бородина смотрятся в кадре, как слон и моська.. Куда вообще редактора смотрели? Со сторон выглядит все это очень комично!», «Эти искусственные волосы Бузовой..фу просто! Как индеец Джо!», «Очередное постановочное ток-шоу! Так недалеко и до закрытия «Дом-2»! Рейтинги то падают! Ухуу», - пишут в Сети.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 4 Июл 2018 в 7:11 PDT

Несколько дней назад на прославленной телестройке стартовало новое ток-шоу, ведущими которого стала Ольга Бузова и Ксения Бородина. Теперь каждую неделю и Ольге и Ксении предстоит не только разбирать те или иные поступки участников, которые якобы ничего не делают и попросту засиделись в Периметре, но и открыто противостоят друг другу.Преданные поклонники «Дом-2» уверены, что именно стычками Бородиной и Бузовой руководство реалити надеяться привлечь к экрану телевизоров больше зрителей, тем самым повысить рейтинги шоу.Как бы то ни было, но после первого выпуска нового телешоу «Бузова против Бородиной» многим телезрителям стало понятно, что ведущие не справились с возложенной на них задачей. Ведь по факту задуманное рейтинговое телешоу в результате превратилось в чистой воды балаган, за которым попросту не интересно наблюдать.На сегодняшний день недоброжелатели «Дома-2» в один голос принялись заявлять, что именно шоу «Бузова против Бородиной» в итоге повлияет на то, что рейтинги проекта начнут стремительно падать, а это значит, что проект совсем скоро могут и вовсе закрыть.