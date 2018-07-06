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Зрители «Дома-2» уверены, что из-за провала Ольги Бузовой и Ксении Бородиной в новом шоу проект на грани закрытия

В Интернете появились слухи о том, что в ближайшее время скандально-известный телепроект «Дом-2» закроют, а причиной этому станет новое шоу «Бузова против Бородиной».

Несколько дней назад на прославленной телестройке стартовало новое ток-шоу, ведущими которого стала Ольга Бузова и Ксения Бородина. Теперь каждую неделю и Ольге и Ксении предстоит не только разбирать те или иные поступки участников, которые якобы ничего не делают и попросту засиделись в Периметре, но и открыто противостоят друг другу.

Зрители «Дома-2» уверены, что из-за провала Ольги Бузовой и Ксении Бородиной в новом шоу проект на грани закрытия

Преданные поклонники «Дом-2» уверены, что именно стычками Бородиной и Бузовой руководство реалити надеяться привлечь к экрану телевизоров больше зрителей, тем самым повысить рейтинги шоу.

Как бы то ни было, но после первого выпуска нового телешоу «Бузова против Бородиной» многим телезрителям стало понятно, что ведущие не справились с возложенной на них задачей. Ведь по факту задуманное рейтинговое телешоу в результате превратилось в чистой воды балаган, за которым попросту не интересно наблюдать.

На сегодняшний день недоброжелатели «Дома-2» в один голос принялись заявлять, что именно шоу «Бузова против Бородиной» в итоге повлияет на то, что рейтинги проекта начнут стремительно падать, а это значит, что проект совсем скоро могут и вовсе закрыть.

Зрители «Дома-2» уверены, что из-за провала Ольги Бузовой и Ксении Бородиной в новом шоу проект на грани закрытия

«Ольга Бузова и Ксения Бородина смотрятся в кадре, как слон и моська.. Куда вообще редактора смотрели? Со сторон выглядит все это очень комично!», «Эти искусственные волосы Бузовой..фу просто! Как индеец Джо!», «Очередное постановочное ток-шоу! Так недалеко и до закрытия «Дом-2»! Рейтинги то падают! Ухуу», - пишут в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:36
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