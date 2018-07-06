Новости «Дома-2»: Дмитрий и Ольга Рапунцели рассекретили имя дочери; появились слухи, что Сергей Кучеров покинул проект

Дмитрий и Ольга Рапунцели, наконец-таки, рассекретили имя свой дочери. Многочисленные предположения телезрителей подтвердились - в коляске прячется Василиса.На просторах Сети появились слухи, что Сергей Кучеров покинул реалити-шоу. Молодой человек уже избавился от статуса участника телепроекта и занялся поисками работы.В периметр «Дома-2» собирается вернуться Арай Чобанян.Не так давно Ольга Жемчугова получила ключи от заветной квартиры, которую выиграла, будучи участницей телестройки, в конкурсе «Человек года» в 2016 году. Квартира оказалась очень маленькой, и Ольга решила провести в ней ремонт и сдавать, так как продавать ее не хочет. В данный момент, проектом организован ремонт в новом жилье экс-супруги Глеба Жемчугова, так как квартира без отделки.Появились слухи, что Алена Савкина и Илья Яббаров расстались после известий об измене мужчины. На помощь отправилась мама сестер Рапунцелей. Уже в субботу женщина прибудет на поляну.У Саши Черно началась очередная депрессия. Однако на этот раз виноватым оказался не Иосиф Оганесян. Девушка переживает, что со дня на день семейство Рапунцелей полностью заберет рейтинги эфиров, а сама Черно станет больше не нужна.