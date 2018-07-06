Новости «Дома-2»: Дмитрий и Ольга Рапунцели рассекретили имя дочери; появились слухи, что Сергей Кучеров покинул проект
Стали известны последние новости и слухи из жизни звезд реалити-шоу «Дом-2» на сегодняшний день.
Дмитрий и Ольга Рапунцели, наконец-таки, рассекретили имя свой дочери. Многочисленные предположения телезрителей подтвердились - в коляске прячется Василиса.
На просторах Сети появились слухи, что Сергей Кучеров покинул реалити-шоу. Молодой человек уже избавился от статуса участника телепроекта и занялся поисками работы.
В периметр «Дома-2» собирается вернуться Арай Чобанян.
Не так давно Ольга Жемчугова получила ключи от заветной квартиры, которую выиграла, будучи участницей телестройки, в конкурсе «Человек года» в 2016 году. Квартира оказалась очень маленькой, и Ольга решила провести в ней ремонт и сдавать, так как продавать ее не хочет. В данный момент, проектом организован ремонт в новом жилье экс-супруги Глеба Жемчугова, так как квартира без отделки.
Появились слухи, что Алена Савкина и Илья Яббаров расстались после известий об измене мужчины. На помощь отправилась мама сестер Рапунцелей. Уже в субботу женщина прибудет на поляну.
У Саши Черно началась очередная депрессия. Однако на этот раз виноватым оказался не Иосиф Оганесян. Девушка переживает, что со дня на день семейство Рапунцелей полностью заберет рейтинги эфиров, а сама Черно станет больше не нужна.
Дмитрий и Ольга Рапунцели, наконец-таки, рассекретили имя свой дочери. Многочисленные предположения телезрителей подтвердились - в коляске прячется Василиса.
На просторах Сети появились слухи, что Сергей Кучеров покинул реалити-шоу. Молодой человек уже избавился от статуса участника телепроекта и занялся поисками работы.
В периметр «Дома-2» собирается вернуться Арай Чобанян.
Не так давно Ольга Жемчугова получила ключи от заветной квартиры, которую выиграла, будучи участницей телестройки, в конкурсе «Человек года» в 2016 году. Квартира оказалась очень маленькой, и Ольга решила провести в ней ремонт и сдавать, так как продавать ее не хочет. В данный момент, проектом организован ремонт в новом жилье экс-супруги Глеба Жемчугова, так как квартира без отделки.
Появились слухи, что Алена Савкина и Илья Яббаров расстались после известий об измене мужчины. На помощь отправилась мама сестер Рапунцелей. Уже в субботу женщина прибудет на поляну.
У Саши Черно началась очередная депрессия. Однако на этот раз виноватым оказался не Иосиф Оганесян. Девушка переживает, что со дня на день семейство Рапунцелей полностью заберет рейтинги эфиров, а сама Черно станет больше не нужна.