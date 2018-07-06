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«Никакого проклятия на «Доме-2» не существует»: Медиум объяснила, почему звезд реалити-шоу преследуют трагедии

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» были шокированы, узнав, что очередная звезда телестройки трагически погибла.

Стоит напомнить, что на днях стало известно о том, что 20-летняя экс-участница телепроекта Полина Лобанова скончалась. На сегодняшний день многие поклонники реалити начали задаваться довольно интересными вопросами. Некоторые зрители уверены, что всему виной какой-то злой рок, а кое-кто и вовсе заявляет, что «Дом-2» является проклятым местом.

«Никакого проклятия на «Доме-2» не существует»: Медиум объяснила, почему звезд реалити-шоу преследуют трагедии

Журналистам удалось пообщаться с известным тарологом и ясновидящей Марианной Абравитовой, которая заявила, что никакого проклятия на телестройке не существует, а также подчеркнула, что причина большого количество подобных трагедий лежит даже не в области сверхъестественного или чего-то мистического, а совершенно в другом.

По словам медиума, причиной смертей некоторых участников является чистой воды психология. Ни для кого не является секретом, что на реалити-шоу руководство «Дом-2» стремиться собрать ярких участников, которые являются эмоциональными личностями, любящими поскандалить, ведь за счет них продюсеры и пытаются привлечь внимание телезрителей.

«Никакого проклятия на «Доме-2» не существует»: Медиум объяснила, почему звезд реалити-шоу преследуют трагедии

«В кадре под прицелом телекамер и в герметичных условиях «Периметра» они еще держатся в рамках разумного, но когда они оказываются за периметром, с ними может произойти все, что угодно и по совершенно разным причинам. Особенно, если речь идет о том, что ожидания о жизни после проекта не совпадают с реальностью – ведь бывших участников «Дома-2» уже несколько тысяч, но лишь немногих из них после проекта ждет популярность и карьера», - заявляет Абравитова.

По словам ясновидящей, именно отсутствие популярности после проекта и толкает многих экс-участников «Дома-2» совершать поступки, некоторые из которых заканчивают жутчайшей трагедией.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:05
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