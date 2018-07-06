Рустам Солнцев считает, что Ольге Бузовой не стоит подыскивать мужчину за 50

К слову, сама звезда телестройки все же надеется найти того самого мужчину свой мечты. Однако экс-участник проекта Рустам Солнцев отметил, что для того, чтобы Ольга наладила личную жизнь, ей нужно самой изменить собственное окружение.Солнцев подчеркнул, что теледиве стоит отвернуться от всех нынешних своих приятелей-мужчин, так как почти все они нетрадиционной ориентации. Для них Оля – дива, а ей нравится быть на виду и получать комплименты.Однако, как только она оказывается в кругу нормальных мужчин, которым за 50, ведь именно они, по словам Рустама и интересны Бузовой, все меняется в корне.Тем не менее, Солнцев отметил, что Ольге не стоит подыскивать избранника возрастного и состоятельного. Ведь наиболее богатые и ухоженные мужчины за 50 - давно пристроены, у них все схвачено, и с любовницами тоже. А неженатые, в свою очередь, проживают, как правило, на небольшую зарплату и в очень скромных условиях.