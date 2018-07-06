АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

Рустам Солнцев считает, что Ольге Бузовой не стоит подыскивать мужчину за 50

После развода с известным футболистом Дмитрием Тарасовым поющая телеведущая Ольга Бузова так и не повстречала свою любовь.

Рустам Солнцев считает, что Ольге Бузовой не стоит подыскивать мужчину за 50

К слову, сама звезда телестройки все же надеется найти того самого мужчину свой мечты. Однако экс-участник проекта Рустам Солнцев отметил, что для того, чтобы Ольга наладила личную жизнь, ей нужно самой изменить собственное окружение.

Солнцев подчеркнул, что теледиве стоит отвернуться от всех нынешних своих приятелей-мужчин, так как почти все они нетрадиционной ориентации. Для них Оля – дива, а ей нравится быть на виду и получать комплименты.

Однако, как только она оказывается в кругу нормальных мужчин, которым за 50, ведь именно они, по словам Рустама и интересны Бузовой, все меняется в корне.

Тем не менее, Солнцев отметил, что Ольге не стоит подыскивать избранника возрастного и состоятельного. Ведь наиболее богатые и ухоженные мужчины за 50 - давно пристроены, у них все схвачено, и с любовницами тоже. А неженатые, в свою очередь, проживают, как правило, на небольшую зарплату и в очень скромных условиях.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:04
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Краб отомстил поедавшей его китаянке
Зрители «Дома-2» уверены, что Марина Африкантова
Сейшельская площадка «Дома-2» на время будет
США опубликовали рассекречены записи проведения
Ученые прогнозируют необратимую катастрофу
Психологи назвали причины повышенной усталости в
Подруга покойной экс-участницы «Дом-2» обвинила в
Ученые определили причины лучшей устойчивости
Анастасия Волочкова и Рустам Солнцев помирились
Анастасия Квитко выложила в сеть полуголые снимки
Зрители «Дома-2» уверены, что из-за провала Ольги
Экс-участницу «Дом-2» похоронят в Зеленограде
Ученые смогли обнаружить гены одиночества
Новости «Дома-2»: Дмитрий и Ольга Рапунцели
Екатерина Варнава поразила фанатов снимком в
Хейтеры считают, что Дмитрий Дмитренко
«Никакого проклятия на «Доме-2» не существует»:
Рустам Солнцев считает, что Ольге Бузовой не
«Яндекс» намерен представить сервис «Дзен» в
Краска и растворитель повышают риски развития
Эмили Ратаковски удивила поклонников кольчугой на
Зрители обнаружили на лбу Марины Африкантовой
Абсурд из «Дома-2»: разведенка Ольга Бузова учит
Поклонники приняли эффект сияющей кожи Виктории
Алексей Чайчиц назвал реалити-шоу «Дом-2»
Ученые напечатали на 3D-принтере пластырь для
Ученые связали одиночество с генетической
Хейтеры высмеяли макияж Ольги Рапунцель
Маргарита Овсянникова выиграла 50 тысяч рублей в
Ксения Бородина делит с мужем обязанности по
Просмотреть все новости