Зрители обнаружили на лбу Марины Африкантовой удивительно глубокие морщины

«Какая же старая и мерзкая! Старее матери даже! Жуть..», «Тут уверена и Дубай с уколами омолаживания не поможет! Старушка!», «Вот и подтверждение того, что молодая на самом деле была далеко немолодая!», - пишут в Сети.

Ни для кого не является секретом, что в последнее время огромнейшее количество поклонников скандального телепроекта начало сомневаться в возрасте Марины Африкантовой.Каждый раз, когда кто-то из коллег Марины затрагивает тему ее возраста, девушка, как и ее мама – Татьяна Владимировна Африкантова, пытается уйти от ответа. Тем не менее, когда отнекиваться уже не получается блондинка называет разные цифры.Несколько часов назад в Сеть попал стоп-кадр из недавнешнего эфира «Дома-2». На фотографии Африкантова-младшая предстала перед преданными поклонниками телестройки во всей красе.На данный момент многие телезрители даже не сомневаются, что Марина уже давно перешагнула отметку в тридцать лет. Во всяком случае, удивительно глубокие морщины на лице эпатажной участницы реалити говорят сами за себя.К слову, после того, как телезрители внимательно пересчитали все складки и морщины Африкантовой, они пришли к довольно интересному выводу, который явно придется не по душе Марине. Дело в том, что большинство поклонников «Дом-2» принялись заявлять, что блондинка выглядит в несколько раз хуже своей матери.Более того, некоторые зрители телепроекта даже посоветовали Марине не тратить огромнейшие суммы на процедуры омоложения, ведь они попросту ей не помогут.