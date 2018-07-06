Зрители обнаружили на лбу Марины Африкантовой удивительно глубокие морщины
Многочисленным телезрителям прославленного реалити-шоу «Дом-2» удалось пересчитать все морщины на лбу обворожительной блондинки – Марины Африкантовой.
Ни для кого не является секретом, что в последнее время огромнейшее количество поклонников скандального телепроекта начало сомневаться в возрасте Марины Африкантовой.
Каждый раз, когда кто-то из коллег Марины затрагивает тему ее возраста, девушка, как и ее мама – Татьяна Владимировна Африкантова, пытается уйти от ответа. Тем не менее, когда отнекиваться уже не получается блондинка называет разные цифры.
Несколько часов назад в Сеть попал стоп-кадр из недавнешнего эфира «Дома-2». На фотографии Африкантова-младшая предстала перед преданными поклонниками телестройки во всей красе.
На данный момент многие телезрители даже не сомневаются, что Марина уже давно перешагнула отметку в тридцать лет. Во всяком случае, удивительно глубокие морщины на лице эпатажной участницы реалити говорят сами за себя.
К слову, после того, как телезрители внимательно пересчитали все складки и морщины Африкантовой, они пришли к довольно интересному выводу, который явно придется не по душе Марине. Дело в том, что большинство поклонников «Дом-2» принялись заявлять, что блондинка выглядит в несколько раз хуже своей матери.
Более того, некоторые зрители телепроекта даже посоветовали Марине не тратить огромнейшие суммы на процедуры омоложения, ведь они попросту ей не помогут.
Ни для кого не является секретом, что в последнее время огромнейшее количество поклонников скандального телепроекта начало сомневаться в возрасте Марины Африкантовой.
Каждый раз, когда кто-то из коллег Марины затрагивает тему ее возраста, девушка, как и ее мама – Татьяна Владимировна Африкантова, пытается уйти от ответа. Тем не менее, когда отнекиваться уже не получается блондинка называет разные цифры.
Несколько часов назад в Сеть попал стоп-кадр из недавнешнего эфира «Дома-2». На фотографии Африкантова-младшая предстала перед преданными поклонниками телестройки во всей красе.
На данный момент многие телезрители даже не сомневаются, что Марина уже давно перешагнула отметку в тридцать лет. Во всяком случае, удивительно глубокие морщины на лице эпатажной участницы реалити говорят сами за себя.
К слову, после того, как телезрители внимательно пересчитали все складки и морщины Африкантовой, они пришли к довольно интересному выводу, который явно придется не по душе Марине. Дело в том, что большинство поклонников «Дом-2» принялись заявлять, что блондинка выглядит в несколько раз хуже своей матери.
Более того, некоторые зрители телепроекта даже посоветовали Марине не тратить огромнейшие суммы на процедуры омоложения, ведь они попросту ей не помогут.
«Какая же старая и мерзкая! Старее матери даже! Жуть..», «Тут уверена и Дубай с уколами омолаживания не поможет! Старушка!», «Вот и подтверждение того, что молодая на самом деле была далеко немолодая!», - пишут в Сети.