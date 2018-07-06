Алексей Чайчиц назвал реалити-шоу «Дом-2» «выгребной ямой»

Не самым радостным событием для поклонников «Дома-2» стал уход за ворота Алексея Чайчица и Лизы Триандафилиди. Кроме того, многие и сейчас надеются, что пара, как и многие другие экс-участники, однажды вернется обратно.Вот только недавние откровения мужчины поставили крест на его возможности вновь поучаствовать в съемках шоу даже в качестве гостя или же эксперта. Не так давно, рассказавший о том, что телепроект не принес ему ни известности, ни хорошего заработка, теперь молодой человек захотел дать оценку событиям в эфирах.Причем, он не стал церемониться ни с участниками, ни с руководством, ни даже со зрителями.По словам Чайчица, с уходом Алексея Михайловского реалити-шоу превратилось в настоящую «выгребную яму». А его обитатели готовы на все, только бы увеличить рейтинги и засветиться под камерами.Особо подчеркнул Леша и тот факт, что его самого всегда интересовало исключительно искреннее построение отношений, однако руководству это показалось не интересно. А значит и нет смысла возвращаться в периметр.К слову, многие поклонники «Дома-2» уверены, что после подобных высказываний о «выгребной яме», дорога на Поляну ему закрыта навсегда.