Абсурд из «Дома-2»: разведенка Ольга Бузова учит выбирать спутника жизни

Имеющая неудачный опыт семейной жизни, Ольга Бузова теперь учит фолловеров как правильно выбрать себе спутника жизни.Пользователи удивлены странными заявлениями знаменитости, хотя им понравилась фотография Ольги в окружении цветов.Хейтеры едко намекнули певице, что пока она будет ожидать «принца», придет старость., - удивляются подписчики абсурдным заявлениям Бузовой.Напомним, что в декабре 2016 года Ольга Бузова расторгла свой брак с Дмитрием Тарасовым и с того момента, по словам звезды, она не имела интимных отношений с мужчинами.