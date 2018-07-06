Абсурд из «Дома-2»: разведенка Ольга Бузова учит выбирать спутника жизни
Популярная сегодня певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками мнением о том, каким должен быть спутник жизни.
Имеющая неудачный опыт семейной жизни, Ольга Бузова теперь учит фолловеров как правильно выбрать себе спутника жизни.
Пользователи удивлены странными заявлениями знаменитости, хотя им понравилась фотография Ольги в окружении цветов.
Хейтеры едко намекнули певице, что пока она будет ожидать «принца», придет старость.
«Вот и будешь до конца своих дней одна ожидать такого принца! А уже 32... ни мужика, ни детей... Как - будто нет нормальных мужиков!? Бред!!!», «Оля, только ждете от этого человека, что он должен, тот кто будет делать, тот кто подарит и т.д. надо еще и самой дарить», - удивляются подписчики абсурдным заявлениям Бузовой.
Напомним, что в декабре 2016 года Ольга Бузова расторгла свой брак с Дмитрием Тарасовым и с того момента, по словам звезды, она не имела интимных отношений с мужчинами.
Имеющая неудачный опыт семейной жизни, Ольга Бузова теперь учит фолловеров как правильно выбрать себе спутника жизни.
Пользователи удивлены странными заявлениями знаменитости, хотя им понравилась фотография Ольги в окружении цветов.
Хейтеры едко намекнули певице, что пока она будет ожидать «принца», придет старость.
«Вот и будешь до конца своих дней одна ожидать такого принца! А уже 32... ни мужика, ни детей... Как - будто нет нормальных мужиков!? Бред!!!», «Оля, только ждете от этого человека, что он должен, тот кто будет делать, тот кто подарит и т.д. надо еще и самой дарить», - удивляются подписчики абсурдным заявлениям Бузовой.
Напомним, что в декабре 2016 года Ольга Бузова расторгла свой брак с Дмитрием Тарасовым и с того момента, по словам звезды, она не имела интимных отношений с мужчинами.