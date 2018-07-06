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Абсурд из «Дома-2»: разведенка Ольга Бузова учит выбирать спутника жизни

Популярная сегодня певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками мнением о том, каким должен быть спутник жизни.

Имеющая неудачный опыт семейной жизни, Ольга Бузова теперь учит фолловеров как правильно выбрать себе спутника жизни.

Абсурд из «Дома-2»: разведенка Ольга Бузова учит выбирать спутника жизни

Пользователи удивлены странными заявлениями знаменитости, хотя им понравилась фотография Ольги в окружении цветов.

Абсурд из «Дома-2»: разведенка Ольга Бузова учит выбирать спутника жизни

Хейтеры едко намекнули певице, что пока она будет ожидать «принца», придет старость.

«Вот и будешь до конца своих дней одна ожидать такого принца! А уже 32... ни мужика, ни детей... Как - будто нет нормальных мужиков!? Бред!!!», «Оля, только ждете от этого человека, что он должен, тот кто будет делать, тот кто подарит и т.д. надо еще и самой дарить», - удивляются подписчики абсурдным заявлениям Бузовой.

Напомним, что в декабре 2016 года Ольга Бузова расторгла свой брак с Дмитрием Тарасовым и с того момента, по словам звезды, она не имела интимных отношений с мужчинами.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:19
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