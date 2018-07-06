Анастасия Квитко выложила в сеть полуголые снимки с отдыха

На новой фотографии Анастасия Квитко позирует перед камерой, сидя на шезлонге в тёмном открытом купальнике, который едва прикрывает фигуру модели. Дополняют образ солнцезащитные очки. Эти снимки были сделаны во время отдыха.Анастасия Квитко часто публикует в Instagram фотографии откровенного характера. Очередные снимки модели особый интерес вызвали у мужской аудитории. Фотографии в одно мгновение набрали большое количество лайков. Также подписчики засыпали Анастасию положительными комментариями, касающихся её красоты и идеальной фигуры.Популярная модель родилась в российском городе Калининграде, а сейчас она проживает в американском штате Флорида.