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Поклонники приняли эффект сияющей кожи Виктории Бони за жирный блеск

На днях известная экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня опубликовала в своем микроблоге фото, на котором продемонстрировала поклонникам свой новомодный мейкап. Вот только далеко не всем пользователям Инстаграма он пришелся по вкусу.

Поклонники приняли эффект сияющей кожи Виктории Бони за жирный блеск

Боня разместила в Сети снимок, на котором изображена в черном платье, сидя на веранде одного из ресторанов Монте-Карло. Для этого снимка знаменитость сделала ультрамодный мейкап с эффектом сияющей кожи, вот только многие фанаты не оценили ее бьюти-тренд, приняв мерцание кожи за жирный блеск.

К слову, фотография была сделана со вспышкой, что только усилило блеск кожи и сбило фолловеров Виктории с толку.

«У вас такая жирная кожа», «Лицо ужасно блестит», «Вам бы пудра не помешала», — написали в комментариях фанаты.

По всей видимости, еще не все пользователи Сети готовы вникнуть в актуальную подиумную тенденцию.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:19
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