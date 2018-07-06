Поклонники приняли эффект сияющей кожи Виктории Бони за жирный блеск

«У вас такая жирная кожа», «Лицо ужасно блестит», «Вам бы пудра не помешала», — написали в комментариях фанаты.

Боня разместила в Сети снимок, на котором изображена в черном платье, сидя на веранде одного из ресторанов Монте-Карло. Для этого снимка знаменитость сделала ультрамодный мейкап с эффектом сияющей кожи, вот только многие фанаты не оценили ее бьюти-тренд, приняв мерцание кожи за жирный блеск.К слову, фотография была сделана со вспышкой, что только усилило блеск кожи и сбило фолловеров Виктории с толку.По всей видимости, еще не все пользователи Сети готовы вникнуть в актуальную подиумную тенденцию.