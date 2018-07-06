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Хейтеры высмеяли макияж Ольги Рапунцель

Огромнейшее количество недоброжелателей Ольги Рапунцель в очередной раз «прошлись» по счастливой мамочке.

Совсем недавно «бренд» скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» похвасталась у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новой фотографией, на которой Ольга продемонстрировала многочисленным подписчикам профессиональный макияж.

Хейтеры высмеяли макияж Ольги Рапунцель

Ни для кого не является секретом, что Ольгу Рапунцель мало кто любит. И это касается не только участников прославленного телепроекта и его зрителей, но и пользователей Сети. Именно поэтому почти каждый день длинноволосая красавица попадает под жесткую критику и насмешки со стороны хейтеров.

Несмотря на то, что многие пользователи социальных сетей заявляют, что считают Ольгу «недалекой личностью», Рапунцель может похвастаться огромнейшим количеством преданных поклонников, которые то и дело постоянно защищают свою любимицу и отстаивают репутацию ее семейства.

На днях Ольга выложила в Сеть снимок, на котором она запечатлена с довольно ярким макияжем. Под фотографией Рапунцель написала, что обожает не просто яркий мейкап, но и когда он сделан профессионалом. По словам «бренда» реалити-шоу, многие визажисты не единожды ей говорили о том, что работать с ее лицом одно удовольствие.

Хейтеры высмеяли макияж Ольги Рапунцель

Как заявляет Ольга, красивые черты лица и большие глаза позволяют визажистам рисовать на ее личике настоящие картины.

Нужно сказать, что несмотря на довольно невинное фото Рапунцель, реакция пользователей социальной сети была неоднозначной. Кто-то принялся заявлять, что Ольга с подобным макияжем выглядит вульгарно и вызывающе, а некоторые отметили, что девушка красива и без мейкапа.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:52
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