Хейтеры высмеяли макияж Ольги Рапунцель

Совсем недавно «бренд» скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» похвасталась у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новой фотографией, на которой Ольга продемонстрировала многочисленным подписчикам профессиональный макияж.Ни для кого не является секретом, что Ольгу Рапунцель мало кто любит. И это касается не только участников прославленного телепроекта и его зрителей, но и пользователей Сети. Именно поэтому почти каждый день длинноволосая красавица попадает под жесткую критику и насмешки со стороны хейтеров.Несмотря на то, что многие пользователи социальных сетей заявляют, что считают Ольгу «недалекой личностью», Рапунцель может похвастаться огромнейшим количеством преданных поклонников, которые то и дело постоянно защищают свою любимицу и отстаивают репутацию ее семейства.На днях Ольга выложила в Сеть снимок, на котором она запечатлена с довольно ярким макияжем. Под фотографией Рапунцель написала, что обожает не просто яркий мейкап, но и когда он сделан профессионалом. По словам «бренда» реалити-шоу, многие визажисты не единожды ей говорили о том, что работать с ее лицом одно удовольствие.Как заявляет Ольга, красивые черты лица и большие глаза позволяют визажистам рисовать на ее личике настоящие картины.Нужно сказать, что несмотря на довольно невинное фото Рапунцель, реакция пользователей социальной сети была неоднозначной. Кто-то принялся заявлять, что Ольга с подобным макияжем выглядит вульгарно и вызывающе, а некоторые отметили, что девушка красива и без мейкапа.