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Ксения Бородина делит с мужем обязанности по ремонту своего дома

Не так давно ведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала, как они с супругом Курбаном Омаровым приходят к компромиссам, когда делают ремонт. Их семье уже три года, и они пришли к выводу, что каждый должен заниматься исключительно своим делом.

Ксения Бородина делит с мужем обязанности по ремонту своего дома

По словам теледивы, хуже ремонта может быть только переезд на новое место столь огромной семьей. Поэтому на семейном совете было решено этого не делать и немного потерпеть.

В ремонте, как считает Ксения, также огромную роль играет разделение «сфер влияния» между членами семьи. И если девушка выбирает плитку для ванной, то супруг занимается паркетом для гостиной.

Как отметила звезда «Дома-2», нужно сделать так, чтобы у всех радовался глаз. А тем временем, детки помогают выбрать мебель для их комнат.

«Со строителями, слава богу, контактирует супруг, я бы не выдержала. По всем глобальным вопросам мы с мужем, естественно, советуемся и на удивление никогда не ссоримся, даже если вкусы не совпадают», - рассказала Бородина.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:49
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