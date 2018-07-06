Ксения Бородина делит с мужем обязанности по ремонту своего дома
Не так давно ведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала, как они с супругом Курбаном Омаровым приходят к компромиссам, когда делают ремонт. Их семье уже три года, и они пришли к выводу, что каждый должен заниматься исключительно своим делом.
По словам теледивы, хуже ремонта может быть только переезд на новое место столь огромной семьей. Поэтому на семейном совете было решено этого не делать и немного потерпеть.
В ремонте, как считает Ксения, также огромную роль играет разделение «сфер влияния» между членами семьи. И если девушка выбирает плитку для ванной, то супруг занимается паркетом для гостиной.
Как отметила звезда «Дома-2», нужно сделать так, чтобы у всех радовался глаз. А тем временем, детки помогают выбрать мебель для их комнат.
По словам теледивы, хуже ремонта может быть только переезд на новое место столь огромной семьей. Поэтому на семейном совете было решено этого не делать и немного потерпеть.
В ремонте, как считает Ксения, также огромную роль играет разделение «сфер влияния» между членами семьи. И если девушка выбирает плитку для ванной, то супруг занимается паркетом для гостиной.
Как отметила звезда «Дома-2», нужно сделать так, чтобы у всех радовался глаз. А тем временем, детки помогают выбрать мебель для их комнат.
«Со строителями, слава богу, контактирует супруг, я бы не выдержала. По всем глобальным вопросам мы с мужем, естественно, советуемся и на удивление никогда не ссоримся, даже если вкусы не совпадают», - рассказала Бородина.