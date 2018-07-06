Ксения Бородина делит с мужем обязанности по ремонту своего дома

«Со строителями, слава богу, контактирует супруг, я бы не выдержала. По всем глобальным вопросам мы с мужем, естественно, советуемся и на удивление никогда не ссоримся, даже если вкусы не совпадают», - рассказала Бородина.

По словам теледивы, хуже ремонта может быть только переезд на новое место столь огромной семьей. Поэтому на семейном совете было решено этого не делать и немного потерпеть.В ремонте, как считает Ксения, также огромную роль играет разделение «сфер влияния» между членами семьи. И если девушка выбирает плитку для ванной, то супруг занимается паркетом для гостиной.Как отметила звезда «Дома-2», нужно сделать так, чтобы у всех радовался глаз. А тем временем, детки помогают выбрать мебель для их комнат.