Ученые смогли обнаружить гены одиночества

Учеными Кембриджского университета проведено масштабное исследование при участии свыше 487 000 человек. При этом они обнаружили больше 10 участков, которые связаны с одиночеством генов. Согласно предположениям исследователей, данные части генетического кода воздействует на чувство изолированности человека, на тягу его к коммуникации. Ученые на основе результатов проведённого исследования сделали вывод, что склонность людей к одиночеству может наследоваться на 4 – 5 процентов.Учеными установлено, что гены одиночества являются связанными с кодом, который отвечает за ожирение. Вследствие этого они предложили данные проблемы решать комплексно, для получения лучших результатов. Во время исследования учёные обнаружили тринадцать участков генов, которые отвечают за желание посещать пабы/бары, шесть участков генов - за тренажерные залы, восемнадцать - за вхождение человека в религиозные группы.