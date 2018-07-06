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Ученые смогли обнаружить гены одиночества

Учёные выяснили, что частично одиночество определяется генетическим кодированием, а также связано с ожирением. Специалисты данные две проблемы предложили решать комплексно.

Ученые смогли обнаружить гены одиночества


Учеными Кембриджского университета проведено масштабное исследование при участии свыше 487 000 человек. При этом они обнаружили больше 10 участков, которые связаны с одиночеством генов. Согласно предположениям исследователей, данные части генетического кода воздействует на чувство изолированности человека, на тягу его к коммуникации. Ученые на основе результатов проведённого исследования сделали вывод, что склонность людей к одиночеству может наследоваться на 4 – 5 процентов.

Учеными установлено, что гены одиночества являются связанными с кодом, который отвечает за ожирение. Вследствие этого они предложили данные проблемы решать комплексно, для получения лучших результатов. Во время исследования учёные обнаружили тринадцать участков генов, которые отвечают за желание посещать пабы/бары, шесть участков генов - за тренажерные залы, восемнадцать - за вхождение человека в религиозные группы.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:30
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