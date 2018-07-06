Маргарита Овсянникова выиграла 50 тысяч рублей в номинации «Участник месяца»

Ни для кого из преданных поклонников скандально-известного реалити-шоу не является секретом то, что Маргарита представляет собой одну из самых ярких и любимых участниц телестройки для многих зрителей. С самого первого своего появления в периметре Овсянниковой удалось привлечь к своей персоне внимание.Нужно подчеркнуть, что даже после того, как всем стало известно о прошлом обворожительной блондинки, а именно о том, что Маргарита предоставляла эскорт-услуги и продавала свое тело за деньги, верных фанатов у Овсянниковой не стало меньше. Тем не менее, количество недоброжелателей выросло в несколько раз.На сегодняшний день сообщается, что Овсянникова стала счастливой обладательницей довольно приличной суммы денег, а если быть точнее, Маргарита выиграла 50 тысяч рублей в конкурсе «Участник месяца». Напомним, что голосование за участников «Дома-2» проходит в бесплатном приложении «ТНТ-club».Блондинка настолько обрадовалась своей победе и выигрышу, что тут же поспешила поблагодарить своих верных поклонников в личном микроблоге. Маргарита опубликовала пост у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, где от души призналась, что очень сильно любит и ценит всех своих фанатов.По словам Овсянниковой, она даже не предполагала, что у нее есть настолько много поклонников, поэтому и не рассчитывала, что хоть когда-то ей посчастливится стать победителем в номинации «Участник месяца» и соответственно выиграть 50 тысяч рублей.