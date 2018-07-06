АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

Маргарита Овсянникова выиграла 50 тысяч рублей в номинации «Участник месяца»

Эпатажная участница прославленной телестройки «Дом-2» Маргарита Овсянникова одержала победу в номинации «Участник месяца». Блондинка выиграла 50 тысяч рублей в голосовании «ТНТ-club».

Ни для кого из преданных поклонников скандально-известного реалити-шоу не является секретом то, что Маргарита представляет собой одну из самых ярких и любимых участниц телестройки для многих зрителей. С самого первого своего появления в периметре Овсянниковой удалось привлечь к своей персоне внимание.

Маргарита Овсянникова выиграла 50 тысяч рублей в номинации «Участник месяца»

Нужно подчеркнуть, что даже после того, как всем стало известно о прошлом обворожительной блондинки, а именно о том, что Маргарита предоставляла эскорт-услуги и продавала свое тело за деньги, верных фанатов у Овсянниковой не стало меньше. Тем не менее, количество недоброжелателей выросло в несколько раз.

На сегодняшний день сообщается, что Овсянникова стала счастливой обладательницей довольно приличной суммы денег, а если быть точнее, Маргарита выиграла 50 тысяч рублей в конкурсе «Участник месяца». Напомним, что голосование за участников «Дома-2» проходит в бесплатном приложении «ТНТ-club».

Маргарита Овсянникова выиграла 50 тысяч рублей в номинации «Участник месяца»

Блондинка настолько обрадовалась своей победе и выигрышу, что тут же поспешила поблагодарить своих верных поклонников в личном микроблоге. Маргарита опубликовала пост у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, где от души призналась, что очень сильно любит и ценит всех своих фанатов.

По словам Овсянниковой, она даже не предполагала, что у нее есть настолько много поклонников, поэтому и не рассчитывала, что хоть когда-то ей посчастливится стать победителем в номинации «Участник месяца» и соответственно выиграть 50 тысяч рублей.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры считают, что Дмитрий Дмитренко
«Никакого проклятия на «Доме-2» не существует»:
Рустам Солнцев считает, что Ольге Бузовой не
«Яндекс» намерен представить сервис «Дзен» в
Краска и растворитель повышают риски развития
Эмили Ратаковски удивила поклонников кольчугой на
Зрители обнаружили на лбу Марины Африкантовой
Абсурд из «Дома-2»: разведенка Ольга Бузова учит
Поклонники приняли эффект сияющей кожи Виктории
Алексей Чайчиц назвал реалити-шоу «Дом-2»
Ученые напечатали на 3D-принтере пластырь для
Ученые связали одиночество с генетической
Хейтеры высмеяли макияж Ольги Рапунцель
Маргарита Овсянникова выиграла 50 тысяч рублей в
Ксения Бородина делит с мужем обязанности по
Бабочки спасают себе жизнь благодаря отросткам на
Ученые предложили использовать более
Гитарист группы Queen создал изображение
Бывшая лучшая подруга Алианы Устиненко обвинила
Гоген Солнцев просит хейтеров не бесить его
Ольга Бузова заявила, что уже готова родить
Накануне смерти экс-участница «Дома-2» 20-летняя
ОАЭ готовит двух космонавтов к отправке в Россию
Компания ScriptBook представила систему ИИ для
Инсайдеры опубликовали «живое» фото смартфона
В Сети появились подробности касательно смартфона
Ростовским маршрутчикам запретят водить автобус в
Продажи Skoda в РФ выросли в июне на 26,3%
Ученые создали искусственные внешние легкие для
Новый УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат» заметили
Просмотреть все новости