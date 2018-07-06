«Яндекс» намерен представить сервис «Дзен» в качестве самостоятельного бизнес-проекта

Гендиректором «Дзена», общим голосованием Совета директоров компании «Яндекс», назначен Дмитрий Иванов, ранее возглавлявший одно из лидирующих направлений - Yandex Discovery, которое и послужило развитию сервиса. Должность исполнительного директора займет Виктор Ламбурт, анонсировавший паблик «Дзен» в прошлом году. Информация из сообщений интервью для The Bell, предоставленное руководителями «Дзена».Следуя информации из сообщений «Яндекса», с начала года, рост ежедневной аудитории «Дзена» вырос до показателя в 13 миллионов постоянных пользователей. По среднему показателю, заинтересованность лентой составляет 20-35 минут чтения новости в день.Как отметили в компании, такие показатели ничем не уступают ситуации, которая соответствует крупным международным интернет-платформам. Так, данный показатель для Facebook составляет в среднем, в день 42 минуты, для Instagram - 26 минут.Данные RunRate указывают на то, что исходя из показателей, соответствующих итогам 2018 года, прогноз выручки рекомендательного сервиса превысит 4 миллиарда рублей. Основное направление заработка проекта - показ рекламы в ленте.