Эмили Ратаковски удивила поклонников кольчугой на голое тело

На своей странице в Instagram Эмили Ратаковски часто выкладывает снимки, на которых она демонстрирует идеальную фигуру и свои соблазнительные формы. В Париже модель посетила модный показ, где её успели запечатлеть папарацци во время вечеринки глянцевого журнала Vouge. Для этого мероприятия звезда выбрала брючный костюм черного цвета и топ, который напоминает кольчугу, его Эмили Ратаковски одела на голое тело, а её грудь прикрывал пиджак.Недавно модель вернулась из Греции, где она была на фотосессии, демонстрирующей новую линию купальников. Эмили Ратаковски неоднократно рассказывала, что купальники это её любимые предметы в гардеробе. Для того чтобы их демонстрировать она бросила университет и устроилась работать моделью.