АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

Эмили Ратаковски удивила поклонников кольчугой на голое тело

Модель Эмили Ратаковски опубликовала в сети фотографию, на которой она запечатлена в необычном наряде. На неделе моды во Франции звезда появилась в кольчуге на голое тело.

Эмили Ратаковски удивила поклонников кольчугой на голое тело


На своей странице в Instagram Эмили Ратаковски часто выкладывает снимки, на которых она демонстрирует идеальную фигуру и свои соблазнительные формы. В Париже модель посетила модный показ, где её успели запечатлеть папарацци во время вечеринки глянцевого журнала Vouge. Для этого мероприятия звезда выбрала брючный костюм черного цвета и топ, который напоминает кольчугу, его Эмили Ратаковски одела на голое тело, а её грудь прикрывал пиджак.

Недавно модель вернулась из Греции, где она была на фотосессии, демонстрирующей новую линию купальников. Эмили Ратаковски неоднократно рассказывала, что купальники это её любимые предметы в гардеробе. Для того чтобы их демонстрировать она бросила университет и устроилась работать моделью.

Эмили Ратаковски удивила поклонников кольчугой на голое тело
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры считают, что Дмитрий Дмитренко
«Никакого проклятия на «Доме-2» не существует»:
Рустам Солнцев считает, что Ольге Бузовой не
«Яндекс» намерен представить сервис «Дзен» в
Краска и растворитель повышают риски развития
Эмили Ратаковски удивила поклонников кольчугой на
Зрители обнаружили на лбу Марины Африкантовой
Абсурд из «Дома-2»: разведенка Ольга Бузова учит
Поклонники приняли эффект сияющей кожи Виктории
Алексей Чайчиц назвал реалити-шоу «Дом-2»
Ученые напечатали на 3D-принтере пластырь для
Ученые связали одиночество с генетической
Хейтеры высмеяли макияж Ольги Рапунцель
Маргарита Овсянникова выиграла 50 тысяч рублей в
Ксения Бородина делит с мужем обязанности по
Бабочки спасают себе жизнь благодаря отросткам на
Ученые предложили использовать более
Гитарист группы Queen создал изображение
Бывшая лучшая подруга Алианы Устиненко обвинила
Гоген Солнцев просит хейтеров не бесить его
Ольга Бузова заявила, что уже готова родить
Накануне смерти экс-участница «Дома-2» 20-летняя
ОАЭ готовит двух космонавтов к отправке в Россию
Компания ScriptBook представила систему ИИ для
Инсайдеры опубликовали «живое» фото смартфона
В Сети появились подробности касательно смартфона
Ростовским маршрутчикам запретят водить автобус в
Продажи Skoda в РФ выросли в июне на 26,3%
Ученые создали искусственные внешние легкие для
Новый УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат» заметили
Просмотреть все новости