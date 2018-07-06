Ольга Бузова заявила, что уже готова родить ребенка от любимого мужчины

Несколько часов назад Ольга опубликовала на личном YouTube-канале новый влог, в котором знаменитость рассказала о ребенке, о котором давно уже мечтает. Нужно сказать, что в последнее время многочисленные поклонники звезды все чаще начали замечать, что их любимица затрагивает тему не только своей женитьбы, но и даже материнства.Вероятней всего, что именно для этого Бузова и оправилась участвовать в женской версии телепроекта «Холостяк», ведь возможно именно на этом шоу телеведущей посчастливиться встретить достойного мужчину.В своем новом влоге, который был снят во время поездки Ольги Бузовой в Рязань, где 30-го июня прошло очередное ее выступление, знаменитость и сообщила, что давно уже поняла, что ей не важен пол будущего малыша, ведь для нее важно совсем другое.По словам Ольги, самым важным для нее на данный момент является то, чтобы ребенок был рожден в семье, в которой оба родителя на самом деле любят друг друга, а также, чтобы будущий малыш был здоров.Еще Бузова поведала о том, что когда у нее будет свой ребенок, она будет каждый день расцеловывать его, особенно в моменты, когда малыш будет спать.На сегодняшний день огромнейшее количество преданных фанатов певицы советуют Ольге посвящать поменьше времени карьере, ведь своим стремлением обеспечить себе беззаботную старость, по мнению некоторых поклонников, Бузова попросту лишает себя возможности стать счастливой женой и заботливой мамой.