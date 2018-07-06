Бывшая лучшая подруга Алианы Устиненко обвинила ее в черной неблагодарности и непомерном эгоизме
Участница «Дом-2» Алиана Устиненко и ее бывшая лучшая подруга Ирэн Рамакеева вновь встретились в стенах телестройки, однако встреча прошла в совершенно неожиданном ключе.
После того как Алиана обвинила Ирэн в том, что это она «слила» личную переписку Сеть, Рамакеева решила пролить свет на истинное положение дел в жизни Устиненко.
Ирэн напомнила супруге Гобозова, что не раз выручала ее в сложных жизненных ситуациях, в том числе и сидела с ее сыном Робертом, и успокаивала и прочее.
По словам Рамакеевой, возле Алины нет близких людей, потому что она «эгоцентричная и эгоистичная душа», которая «идет по головам» близких подруг.
«Ну просто нет больше сил молчать! Не могу смотреть и слушать на «искреннюю и добрую» Алиану! Почему твоя эгоцентричная и эгоистичная душа, не замечает, как ТЫ ДЕЛАЕШЬ ЛЮДЯМ Г..? КАК ТЫ ИДЕШЬ ПО ГОЛОВАМ (не просто каких-то случайных людей, а близких подруг)? Неужели ты не видишь за собой? Так вот, милая, это тебе со всем этим жить. А у меня все в порядке», - написала Рамакеева в Instagram.
Пользователи подержали Ирэн и согласились с ее доводами относительно поведения Алианы Устиненко.
После того как Алиана обвинила Ирэн в том, что это она «слила» личную переписку Сеть, Рамакеева решила пролить свет на истинное положение дел в жизни Устиненко.
Ирэн напомнила супруге Гобозова, что не раз выручала ее в сложных жизненных ситуациях, в том числе и сидела с ее сыном Робертом, и успокаивала и прочее.
По словам Рамакеевой, возле Алины нет близких людей, потому что она «эгоцентричная и эгоистичная душа», которая «идет по головам» близких подруг.
«Ну просто нет больше сил молчать! Не могу смотреть и слушать на «искреннюю и добрую» Алиану! Почему твоя эгоцентричная и эгоистичная душа, не замечает, как ТЫ ДЕЛАЕШЬ ЛЮДЯМ Г..? КАК ТЫ ИДЕШЬ ПО ГОЛОВАМ (не просто каких-то случайных людей, а близких подруг)? Неужели ты не видишь за собой? Так вот, милая, это тебе со всем этим жить. А у меня все в порядке», - написала Рамакеева в Instagram.
Пользователи подержали Ирэн и согласились с ее доводами относительно поведения Алианы Устиненко.