Бывшая лучшая подруга Алианы Устиненко обвинила ее в черной неблагодарности и непомерном эгоизме

После того как Алиана обвинила Ирэн в том, что это она «слила» личную переписку Сеть, Рамакеева решила пролить свет на истинное положение дел в жизни Устиненко.Ирэн напомнила супруге Гобозова, что не раз выручала ее в сложных жизненных ситуациях, в том числе и сидела с ее сыном Робертом, и успокаивала и прочее.По словам Рамакеевой, возле Алины нет близких людей, потому что она «эгоцентричная и эгоистичная душа», которая «идет по головам» близких подруг., - написала Рамакеева в Instagram.Пользователи подержали Ирэн и согласились с ее доводами относительно поведения Алианы Устиненко.