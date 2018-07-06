Бабочки спасают себе жизнь благодаря отросткам на крыльях

Пищевая цепочка лежит в основе устройства дикой природы, предусматривающей наличие хищника и его жертвы. Участь насекомых, так часто радующих глаз человека, чаще всего предопределена, как источник пропитания в суровом мире природы.Ученый Джесс Барбер, после исследования причин наличия у бабочек такого разнообразия форм крыльев, выяснил, что благодаря отросткам крыльев, бабочки могут спасти себе жизнь, скрываясь от потенциального хищника, путем нарушения эхолокации нападающего.Опыты были основаны на анализе поведения трех видов бабочек, обладающих отростками различной длины. Среди них представители сатурний полифем, у которых отростков вовсе нет, сатурний луна с средним их размером и обладательницей самых длинных - сатурний мимозы. Опыты были построены на нескольких вариантах, крылья и укорачивали, отрезали их участки, даже были попытки удлинения. Но все результаты стоили таких усилий.В качестве охотника был выбран бурый кожан, ход эксперимента записывался высокоскоростной камерой с микрофонами, видео было выложено в открытый доступ. Результаты доказали предположения Барбера, у животного не было возможности поймать бабочку, обладающую самой длинной формой крыльев, неудача сопровождалась в 75% случаев. На укороченную форму пришлось 45%, а при отсутствии – 34%. Сделан соответствующий вывод, что длинные отростки крыльев бабочек действительно сбивают с ориентира и обманываю хищника.