Гоген Солнцев просит хейтеров не бесить его вопросами о детях

Как известно, пару месяцев назад Гоген сочетался браком с 63-летней Екатериной Терешкович и теперь они являются одной из самых обсуждаемых пар в Сети.В одном из последних постов в Instagram Солнцев обратился к недоброжелателям, которые «постоянно ведут подсчет разницы в возрасте».Гоген удивляется, что такие умные и начитанные люди тратят столько времени на оскорбительные комментарии.Молодой человек считает, что ни он, ни его супруга никому ничего не должны доказывать, особенно людям которые любят всем ставить диагнозы.«Сейчас мы отлично проводим время и хочется пожелать вам испытать, что-то подобное, что испытываем мы! Пусть и ваша жизнь будет полна любви! И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим разберёмся!», - пообещал Гоген.При этом некоторые подписчики отметили, что все эти возмущения надуманны и Солнцев просто жаждет пиара.