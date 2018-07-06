АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

Гоген Солнцев просит хейтеров не бесить его вопросами о детях

Эпатажный экс-участник «Дом-2» Гоген Солнцев просит своих подписчиков не лезть в
его личную жизнь и не бесить вопросами о детях.

Как известно, пару месяцев назад Гоген сочетался браком с 63-летней Екатериной Терешкович и теперь они являются одной из самых обсуждаемых пар в Сети.

Гоген Солнцев просит хейтеров не бесить его вопросами о детях

В одном из последних постов в Instagram Солнцев обратился к недоброжелателям, которые «постоянно ведут подсчет разницы в возрасте».

Гоген удивляется, что такие умные и начитанные люди тратят столько времени на оскорбительные комментарии.

Молодой человек считает, что ни он, ни его супруга никому ничего не должны доказывать, особенно людям которые любят всем ставить диагнозы.

Гоген Солнцев просит хейтеров не бесить его вопросами о детях

«Сейчас мы отлично проводим время и хочется пожелать вам испытать, что-то подобное, что испытываем мы! Пусть и ваша жизнь будет полна любви! И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим разберёмся!», - пообещал Гоген.

При этом некоторые подписчики отметили, что все эти возмущения надуманны и Солнцев просто жаждет пиара.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:07
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гитарист группы Queen создал изображение
Бывшая лучшая подруга Алианы Устиненко обвинила
Гоген Солнцев просит хейтеров не бесить его
Ольга Бузова заявила, что уже готова родить
Накануне смерти экс-участница «Дома-2» 20-летняя
ОАЭ готовит двух космонавтов к отправке в Россию
Компания ScriptBook представила систему ИИ для
Инсайдеры опубликовали «живое» фото смартфона
В Сети появились подробности касательно смартфона
Ростовским маршрутчикам запретят водить автобус в
Продажи Skoda в РФ выросли в июне на 26,3%
Ученые создали искусственные внешние легкие для
Новый УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат» заметили
Келли Осборн борется с алкогольной зависимостью и
Поклонники раскритиковали Диму Билана за
Fiat разработал две специальные версии 500
Новый компьютерный вирус появился всети и по
В Гизе возле пирамид нашли остатки жилищ
Компания LG запатентовала складной смартфон
Учёные выяснили, почему младенцы так редко моргают
AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных
В израильской пещере обнаружили целые амфоры
Михаил Горевой рассказал о предательстве лучшего
Samsung Galaxy Note 9 прошел тесты в Geekbench
Mahindra вывела на тесты перелицованную версию
Бритни Спирс вернула себе моложавый вид
Победившая рак экс-участница «Дома-2» Елена
ALMA запечатлела зарождающуюся планетную систему
Александр Ревва со своими дочками восхитил
Долгам по зарплате ООО «Гигиена-сервис» в
Просмотреть все новости