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Ученые связали одиночество с генетической предрасположенностью человека

Британскими учеными Кембриджского университета (University of Cambridge) проведены исследования по определению причин, связанных с проявлением у человека состояния одиночества. Как определили специалисты, не исключено, что данное чувство зависит от генетического кода.

В ходе проведения исследований, учеными проанализированы данные примерно полумиллиона человек, в результате которых выделены определенные регионы генов, потенциально связанных с одиночеством. Из общего состава исследованных регионов, 13 связали с желанием и неумолимым стремлением человека посещать всевозможные заведения увеселительного и развлекательного характера, для шести регионов предпочтение отдается спортивным залам, а 18 определили принадлежностью к религиозным группам.

Ученые связали одиночество с генетической предрасположенностью человека


Помимо этого, исследователями найдены доказательства, определяющие возможность связи одиночества и склонностью к ожирению. Причем на регулярность проявления одного и другого определяет состав одних и тех же генов. Как предположили ученые, с данными проблемами необходимо бороться одновременно.

Исследователями отмечено, что более ранние предположения, связывали одиночество только с результатами жизненного опыта и условиями окружающей среды Настоящая ситуация представила новые предположения, не исключаются в данных случаях и проблемы с генетикой человека.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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