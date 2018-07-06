Ученые связали одиночество с генетической предрасположенностью человека

В ходе проведения исследований, учеными проанализированы данные примерно полумиллиона человек, в результате которых выделены определенные регионы генов, потенциально связанных с одиночеством. Из общего состава исследованных регионов, 13 связали с желанием и неумолимым стремлением человека посещать всевозможные заведения увеселительного и развлекательного характера, для шести регионов предпочтение отдается спортивным залам, а 18 определили принадлежностью к религиозным группам.Помимо этого, исследователями найдены доказательства, определяющие возможность связи одиночества и склонностью к ожирению. Причем на регулярность проявления одного и другого определяет состав одних и тех же генов. Как предположили ученые, с данными проблемами необходимо бороться одновременно.Исследователями отмечено, что более ранние предположения, связывали одиночество только с результатами жизненного опыта и условиями окружающей среды Настоящая ситуация представила новые предположения, не исключаются в данных случаях и проблемы с генетикой человека.