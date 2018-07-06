Краска и растворитель повышают риски развития рассеянного склероза

Исследователями доказано, что сочетаются все факторы риска, это на порядок повышает развитие рассеянного склероза. Для понимания принципов взаимодействия факторов, специалисты намерены провести ряд новых исследований. Но уже есть однозначные предположения, что при воздействии составов растворителей и концентрации табачного дыма, неизбежно провоцирует воспалительные процессы и раздражения в легких, требующих от иммунной системы соответствующей реакции.Для получения доказательств, учеными обследованы более двух тысяч человек, с установленным диагнозом рассеянный склероз, сделав соответствующие их сравнения с несколькими тысячами не имеющих этой болезни ровесниками. Чтобы определить контакт с растворителями и предрасположенность на уровне генетических вариантов, специалисты использовали данные на основании анализа крови.