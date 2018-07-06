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Краска и растворитель повышают риски развития рассеянного склероза

Шведскими учеными Каролинского института в Стокгольме выяснено, что содержащиеся в красках и лаках химические вещества, увеличивают на 50% риски, связанные с развитием рассеянного склероза. Так воздействуют на людей специфические растворители, особенно опасные для организма. Более выражено эта особенность у людей, имеющих наследственные гены, что делает его более уязвимыми. Постоянный контакт подобными химикатами, так же повышает риск неизлечимых неврологических заболеваний, причем опасность повышается в семь раз, а у заядлых курильщиков, угроза увеличивается в 30 раз.

Исследователями доказано, что сочетаются все факторы риска, это на порядок повышает развитие рассеянного склероза. Для понимания принципов взаимодействия факторов, специалисты намерены провести ряд новых исследований. Но уже есть однозначные предположения, что при воздействии составов растворителей и концентрации табачного дыма, неизбежно провоцирует воспалительные процессы и раздражения в легких, требующих от иммунной системы соответствующей реакции.

Краска и растворитель повышают риски развития рассеянного склероза


Для получения доказательств, учеными обследованы более двух тысяч человек, с установленным диагнозом рассеянный склероз, сделав соответствующие их сравнения с несколькими тысячами не имеющих этой болезни ровесниками. Чтобы определить контакт с растворителями и предрасположенность на уровне генетических вариантов, специалисты использовали данные на основании анализа крови.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:45
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