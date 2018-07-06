Ученые предложили использовать более альтернативные способы защиты данных

Американскими учеными Калифорнийского университета Ирвина (University of California, Irvine), в результате проведенных исследований сделано заключение, что лучше отказаться от применения паролей, как способа защиты системных данных. Согласно сведений специалистов, достаточно тепла, остающегося от пальцев на клавиатуре, чтобы хакеры могли этим воспользоваться для получения информации о паролях.Учитывая это, у злоумышленников отпадает необходимости применять сложные устройства, достаточно использовать один тепловизор, который зафиксирует показатели среднего температурного диапазона. Только реализация на практике такой технологии достаточно сложна, так как нахождение прибора необходимо сразу за спиной жертвы. Научиться такому способу получения данных может даже не подготовленный человек, без соответствующего опыта и знаний. Ко всему прочему, специалистами по кибербезопасности отмечено, что есть и другая категория вирусов, следящих за показателями клавиатуры.Специалистами отмечено, что люди должны постепенно отказаться от паролей, для защиты лучше использовать современные, более надежные методы, связанные с защитой информации от потенциальных злоумышленников. С этой целью лучше справляется метод биометрической идентификации человека. Кроме того, такая функция поддерживается многими современными смартфонами, достаточно привести пример, начиная анализом отпечатка пальца и заканчивая технологией Face ID.