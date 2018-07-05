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Долгам по зарплате ООО «Гигиена-сервис» в Кондрово полпред президента в ЦФО посвятил заседание

Создавшейся критической ситуации с выплатой долгов по зарплате в ООО «Гигиена-сервис» полпред президента в ЦФО посвятил заседание.

Долгам по зарплате ООО «Гигиена-сервис» в Кондрово полпред президента в ЦФО посвятил заседание


На первом, в должности полномочного представителя президента в ЦФО совещании, Игорь Щеголев основным ставил вопрос выплат долгов заработной платы в ООО «Гигиена-сервис» в городе Кондрово, но котором трудится более 500 человек.

Предприятие основано в 1994 году. За годы существования его генеральный директор Александр Бушин смог создать для горожан более 500 рабочих мест, сделав градообразующим. В Калужской области всесторонне поддерживали предприятие Александра Бушина. Городские власти финансировали подъездную дорогу к территории завода, а Александр Бушин в свою очередь помогал в благотворительных акциях города.

Новый проект по производству подгузников для взрослых и впитывающих пеленок, который запустил Александр Бушин в 2015 году, предполагал загрузить линию заказами из Фонда социального страхования. Для проекта Бушин привлек целевой займ от Фонда развития промышленности в сумме 500 млн. руб. сроком на 5 лет под 5% годовых. Также ранее были получены кредиты на сумму более миллиарда рублей в таких банках, как ФОРА-Банк, ВТБ 24, РСХБ, Банка «Элита» и КБ «Калуга». Однако доходы производства не позволяли покрывать расходы по займам и кредитам, и в связи с этим в последние несколько месяцев зарплата задерживалась. Финансовая ситуация усугубилась скачками валютного курса, а валюта необходима для покупки за рубежом комплектующих производства, сообщает ИА REGNUM

Следует отметить, что состояние депутата Законодательного собрания Калужской области трех созывов от партии «Единая Россия» Александра Бушина оценивается в 95,81 миллион рублей и он занимает в рейтинге Forbes доходов госслужащих 86-е место, что позволит ему в случае банкротства предприятия сполна выплатить долги по зарплате, поскольку генеральный директор ООО «Гигиена-сервис» является субсидарно ответственным лицом.





 
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Экономика
Добавил: Инна Сегодня, 21:21
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