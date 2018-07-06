Гитарист группы Queen создал изображение астероида Рюгу

Интересно, что ранее Мэй уже занимался созданием стереоскопических изображений космических тел. В этот раз он обратился к представителям проекта Хаябуса-2, чтобы получить все необходимые данные. Таким образом, Мэй создал картинку, которая продемонстрировала Рюгу в трех измерениях. Благодаря этим изображениям можно увидеть рельеф астероида и некоторые другие его детали.Стоит отметить, что сейчас Хаябуса-2 находится на расстоянии в 20 км от Рюгу. Добирался аппарат к нему около трех с половиной лет. В общей сложности зонд преодолел примерно 3,2 млрд. километров. В дальнейшем планируется посадка на поверхность объекта и забор геологического материала.