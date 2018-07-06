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Гитарист группы Queen создал изображение астероида Рюгу

Гитарист группы Queen Брайан Мэй, который также является астрофизиком, создал стереоскопическое изображение объекта под названием Рюгу. Этот астероид является главной целью аппарата Хаябуса-2. Само космическое тело расположено на расстоянии 280 млн. километров от Земли.

Гитарист группы Queen создал изображение астероида Рюгу


Интересно, что ранее Мэй уже занимался созданием стереоскопических изображений космических тел. В этот раз он обратился к представителям проекта Хаябуса-2, чтобы получить все необходимые данные. Таким образом, Мэй создал картинку, которая продемонстрировала Рюгу в трех измерениях. Благодаря этим изображениям можно увидеть рельеф астероида и некоторые другие его детали.

Гитарист группы Queen создал изображение астероида Рюгу


Стоит отметить, что сейчас Хаябуса-2 находится на расстоянии в 20 км от Рюгу. Добирался аппарат к нему около трех с половиной лет. В общей сложности зонд преодолел примерно 3,2 млрд. километров. В дальнейшем планируется посадка на поверхность объекта и забор геологического материала.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15
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