Победившая рак экс-участница «Дома-2» Елена Степунина решила уйти от мужа

«У меня нет проблем. Мы давно разошлись, теперь просто друзья. Никаких конфликтов», – рассказала Лена «СтарХиту».

Два года назад бывшая участница телестройки вышла замуж, а через несколько месяцев девушка родила сына Матвея. В апреле 2017 у Елены диагностировали рак.На данный момент звезда «Дома-2» прошла курс лечения, результатом которого стала ремиссия. А после выздоровления Степунина приняла решение расстаться с супругом.Теперь на первом месте у девушки – собственное здоровье, а также ее маленький сын Матвей. Звезда телестройки сейчас старательно скидывает лишние килограммы – девушка перешла на правильное питание. Ее рацион отныне составляют крупы, фрукты и мясо, приготовленные на пару.