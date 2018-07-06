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ОАЭ готовит двух космонавтов к отправке в Россию на подготовку в экипаже корабля «Союз»

Как сообщает новостное агентство WAM, руководство Космического центра Мухаммеда бен Рашида готовит двух космонавтов к отправке в Россию. Там представители ОАЭ пройдут подготовку в основной и запасной экипажи для космического корабля «Союз».

ОАЭ готовит двух космонавтов к отправке в Россию на подготовку в экипаже корабля «Союз»


Стоит напомнить, что 20 июня Россия и ОАЭ оформили предварительный договор касательно отправки первого космонавта ОАЭ на борт МКС. Отмечается, что в космос эмиратский специалист отправится на борту корабля «Союз МС-12» в апреле следующего года.

По словам сотрудников Космического центра Мухаммеда бен Рашида, на данный момент количество главных претендентов от ОАЭ сократилось до 18 человек. Этих людей протестируют, и из них будет выбрано два человека, которые отправятся в Россию на подготовку.

Сообщается, что подготовка эмиратских космонавтов должна начаться в следующем месяце. Тогда обе стороны подпишут окончательное соглашение.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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