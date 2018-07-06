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Компания ScriptBook представила систему ИИ для предсказания успешности фильма в прокате

Представители компании ScriptBook сообщили о создании специального программного алгоритма, который способен предсказывать успех или провал нового фильма в прокате. Программа была представлена основательницей проекта Надирой Азермай в рамках мероприятия в Карловых Варах.

Компания ScriptBook представила систему ИИ для предсказания успешности фильма в прокате


В ходе выступления Азермай рассказала, что ИИ ScriptBook смог проанализировать фильмы компании Sony и в конечном счете исключить 22 проекта, которые принесли студии только убытки. Оценка производилась за период с 2015 по 2017 год, в который Sony выпустила 62 ленты. Из них «выстрелили» только 32.

По словам Азермай, целью создания этой программы является внедрение нового подхода в кинобизнесе, который позволит компаниям экономить как можно больше средств и уменьшать риски провала.

Принцип работы системы заключается в анализе сценария картины. Алгоритм выдает информацию о предполагаемой аудитории, их возрасте и расе, а также о том, как фильм может проявить себя во время массовых показов.

На данный момент в базе данных ИИ имеется 6,5 тысячи сценариев.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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