Компания ScriptBook представила систему ИИ для предсказания успешности фильма в прокате
Представители компании ScriptBook сообщили о создании специального программного алгоритма, который способен предсказывать успех или провал нового фильма в прокате. Программа была представлена основательницей проекта Надирой Азермай в рамках мероприятия в Карловых Варах.
В ходе выступления Азермай рассказала, что ИИ ScriptBook смог проанализировать фильмы компании Sony и в конечном счете исключить 22 проекта, которые принесли студии только убытки. Оценка производилась за период с 2015 по 2017 год, в который Sony выпустила 62 ленты. Из них «выстрелили» только 32.
По словам Азермай, целью создания этой программы является внедрение нового подхода в кинобизнесе, который позволит компаниям экономить как можно больше средств и уменьшать риски провала.
Принцип работы системы заключается в анализе сценария картины. Алгоритм выдает информацию о предполагаемой аудитории, их возрасте и расе, а также о том, как фильм может проявить себя во время массовых показов.
На данный момент в базе данных ИИ имеется 6,5 тысячи сценариев.
В ходе выступления Азермай рассказала, что ИИ ScriptBook смог проанализировать фильмы компании Sony и в конечном счете исключить 22 проекта, которые принесли студии только убытки. Оценка производилась за период с 2015 по 2017 год, в который Sony выпустила 62 ленты. Из них «выстрелили» только 32.
По словам Азермай, целью создания этой программы является внедрение нового подхода в кинобизнесе, который позволит компаниям экономить как можно больше средств и уменьшать риски провала.
Принцип работы системы заключается в анализе сценария картины. Алгоритм выдает информацию о предполагаемой аудитории, их возрасте и расе, а также о том, как фильм может проявить себя во время массовых показов.
На данный момент в базе данных ИИ имеется 6,5 тысячи сценариев.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45