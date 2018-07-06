Инсайдеры опубликовали «живое» фото смартфона Xiaomi Mi A2
В сети Интернет инсайдеры опубликовали фотографию, на которой крупным планом запечатлена передняя панель нового смартфона Xiaomi Mi A2. Интересно, что в момент создания фото на дисплее было изображено данные о программной платформе аппарата.
Благодаря полученному снимку странички About phone можно узнать, что смартфон работает на основе операционной системы Android 8.1 Oreo. В нее уже интегрирована майская прошивка. Также стоит отметить, что Xiaomi Mi A2 не получит всем привычной фирменной программной оболочки MIUI.
Что касается технической платформы, то она будет практически такой же как и у флагмана Xiaomi Mi 6X.
Считается, что новый китайский смартфон должен появиться на рынке уже в начале следующего месяца.
Благодаря полученному снимку странички About phone можно узнать, что смартфон работает на основе операционной системы Android 8.1 Oreo. В нее уже интегрирована майская прошивка. Также стоит отметить, что Xiaomi Mi A2 не получит всем привычной фирменной программной оболочки MIUI.
Что касается технической платформы, то она будет практически такой же как и у флагмана Xiaomi Mi 6X.
Считается, что новый китайский смартфон должен появиться на рынке уже в начале следующего месяца.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30