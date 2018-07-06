Инсайдеры опубликовали «живое» фото смартфона Xiaomi Mi A2

Благодаря полученному снимку странички About phone можно узнать, что смартфон работает на основе операционной системы Android 8.1 Oreo. В нее уже интегрирована майская прошивка. Также стоит отметить, что Xiaomi Mi A2 не получит всем привычной фирменной программной оболочки MIUI.Что касается технической платформы, то она будет практически такой же как и у флагмана Xiaomi Mi 6X.Считается, что новый китайский смартфон должен появиться на рынке уже в начале следующего месяца.