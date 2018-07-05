Samsung готовит к выходу бюджетный смартфон Galaxy J7 Aero
Стало известно, что южнокорейский производитель смартфонов Samsung в скором времени собирается выпустить аппарат под названием Galaxy J7 Aero. Известно, что девайс уже был протестирован специалистами из Geekbench.
Таким образом, сейчас есть информация о его техническом оснащении. Девайс Galaxy J7 Aero получит 8-ядерный процессор Exynos 7885, который укомплектован ядрами Cortex-A73 и Cortex-A53. Благодаря этому устройство будет работать в диапазоне 1,6-2,2 ГГц. В пару к этому чипу разработчики установят графический котроллер Mali-G71 MP2 и сотовый модуль LTE.
С помощью теста Geekbench удалось выяснить, что новинка оснащается модулем оперативной памяти с объемом в 2 гигабайта. За демонстрацию изображения станет отвечать дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1280 × 720 пикселей. Сзади должна появиться 13-мегапиксельная камера.
Не исключается и то, что на рынок может выйти версия с ОЗУ на 3 гигабайта.
Таким образом, сейчас есть информация о его техническом оснащении. Девайс Galaxy J7 Aero получит 8-ядерный процессор Exynos 7885, который укомплектован ядрами Cortex-A73 и Cortex-A53. Благодаря этому устройство будет работать в диапазоне 1,6-2,2 ГГц. В пару к этому чипу разработчики установят графический котроллер Mali-G71 MP2 и сотовый модуль LTE.
С помощью теста Geekbench удалось выяснить, что новинка оснащается модулем оперативной памяти с объемом в 2 гигабайта. За демонстрацию изображения станет отвечать дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1280 × 720 пикселей. Сзади должна появиться 13-мегапиксельная камера.
Не исключается и то, что на рынок может выйти версия с ОЗУ на 3 гигабайта.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:08