Samsung готовит к выходу бюджетный смартфон Galaxy J7 Aero

Таким образом, сейчас есть информация о его техническом оснащении. Девайс Galaxy J7 Aero получит 8-ядерный процессор Exynos 7885, который укомплектован ядрами Cortex-A73 и Cortex-A53. Благодаря этому устройство будет работать в диапазоне 1,6-2,2 ГГц. В пару к этому чипу разработчики установят графический котроллер Mali-G71 MP2 и сотовый модуль LTE.С помощью теста Geekbench удалось выяснить, что новинка оснащается модулем оперативной памяти с объемом в 2 гигабайта. За демонстрацию изображения станет отвечать дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1280 × 720 пикселей. Сзади должна появиться 13-мегапиксельная камера.Не исключается и то, что на рынок может выйти версия с ОЗУ на 3 гигабайта.